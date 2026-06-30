Sivrihisar Devlet Hastanesi'ndeki skandalda personel görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Sivrihisar Devlet Hastanesi'ndeki skandalda personel görevden uzaklaştırıldı

30.06.2026 21:52
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Eskişehir Sağlık Müdürlüğünce Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde yaşanan kavga ve kurum ortamına uygun olmayan davranışlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine başlatılan idari soruşturmada, ilgili personel görevden uzaklaştırıldı.

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü, Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde yaşanan kavga ve uygunsuz davranış görüntüleri üzerine idari soruşturma başlattı ve ilgili personel görevden uzaklaştırıldı.

TEKME TOKAT SALDIRDI

Sivrihisar Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 3 ay önce; iddiaya göre hastane müdürü T.Y. ile personel A.D. arasında tartışma çıktı. Hastane koridorundaki tartışma sırasında T.Y., A.D.’yi darbetti. Tartışma, hastane bahçesine de taştı. Burada T.Y.’nin attığı tek yumrukla A.D. yere yığıldı. Kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri sanal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede yayılırken, hastane müdürü T.Y. kaymakamlık kararıyla açığa alındı.

Sivrihisar Devlet Hastanesi'ndeki skandalda personel görevden uzaklaştırıldı

GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAKKINDA DA İDARİ SORUŞTURMA

Bu arada, aynı hastanede bir güvenlik görevlisinin, bekleme salonunda şakalaştığı kadınının kucağına oturduğu görüntülere ilişkin de idari soruşturma açıldı.

Sivrihisar Devlet Hastanesi'ndeki skandalda personel görevden uzaklaştırıldı

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Sivrihisar Devlet Hastanesi’nde meydana gelen her iki olayla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından idari soruşturma başlatılmış olup, süreç titizlikle ve hassasiyetle takip edilmektedir” denildi. 

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sivrihisar Devlet Hastanesi'ndeki kavga ve uygunsuz hareketler içeren görüntülerin dün bazı yazılı ve görsel basın organlarında yer aldığı belirtildi.

Söz konusu görüntülere ilişkin soruşturma yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, ilgili personel hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Yerel Haberler, Sivrihisar, Eskişehir, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivrihisar Devlet Hastanesi'ndeki skandalda personel görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Uğur Yılmaz Uğur Yılmaz:
    ne olacak ceza mı alacak sanki 1-2 ay maaş kesintisi olur sonra devamke 0 0 Yanıtla
  • Mahmut Gün Mahmut Gün:
    Kurumlarda liyakat önemli 0 0 Yanıtla
  • mossi mossi :
    liyakat diorum sadece liyakat lazım 0 0 Yanıtla
  • Hüseyin Şentürk Hüseyin Şentürk:
    Böyle daha çok ahlak yoksunu vardır. 0 0 Yanıtla
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