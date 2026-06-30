Ayşe Tokyaz'ın da katili! İşte Cemil Koç'un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar - Son Dakika
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Ayşe Tokyaz'ın da katili! İşte Cemil Koç'un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar

30.06.2026 17:57
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Küçükçekmece'de Ayşe Tokyaz'ı öldürüp cesedini bavulla taşıyan eski polis memuru Cemil Koç'un 8. kattan düşerek hayatını kaybeden Türkmenistan uyruklu eski sevgilisi Ejegul Ovezova'yı ellerini ve ayaklarını bağlayarak dövdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Küçükçekmece'de Ayşe Tokyaz’ı öldürüp cesedini bavulla taşıyan eski polis memuru Cemil Koç’un, geçmişte Türkmenistan uyruklu eski sevgilisi Ejegul Ovezova'ya şiddet uyguladığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

ELLERİNİ VE AYAKLARINI BAĞLAYIP DÖVMÜŞ

Koç'un, daha önce oturduğu binanın 8. katından düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Türkmenistan uyruklu eski sevgilisi Ejegul Ovezova'yı ellerini ve ayaklarını bağlayarak dövdüğü anlar kameralara yansıdı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in geçtiği görüntülerde, şüphelinin genç kadını bağlayıp darbettiği ve sürüklediği açıkça görüldü.

Ovezova’nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, ortaya çıkan bu yeni delillerin adli makamlarca yürütülen geniş çaplı cinayet soruşturmasının seyrini değiştirmesi bekleniyor.

EJEGUL OVEZOVA'NIN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 Temmuz 2023'te merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde Ejegul Ovezova'nın ikamet ettiği binada 8. katındaki evinin salon penceresinden düşerek ölmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, Ovezova'nın Diyarbakır'da birlikte yaşadığı eski polis memuru Cemil Koç hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde cesedinin bulunmasıyla ilgili "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanan Koç, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesine ifade vermişti.

Mahkeme, isnat edilen suçlamaya ilişkin savunma yapan Koç'un, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasını kararlaştırmıştı.

Cemil Koç'un, ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle 2024 yılında polislik mesleğinden ihraç edildiği, hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullandırmak" suçlarından kaydı olduğu belirlenmişti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin 9 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek davanın duruşmasının 29 Aralık'ta görülmesine karar verilmişti.

Türkmenistan, Küçükçekmece, 3. Sayfa, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayşe Tokyaz'ın da katili! İşte Cemil Koç'un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar - Son Dakika

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