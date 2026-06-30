Altında ölümcül kırılma! 2008’den beri en sert aylık düşüş

Küresel piyasalarda altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Ons altın, dünkü işlemlerde yüzde 1,75 değer kaybederek 4 bin 17 dolardan kapanırken, bugün yeniden 4 bin dolar seviyesinin altına geriledi.

TSİ 06.00 itibarıyla ons altın 3 bin 965 dolardan işlem görürken, son 7 ayın en düşük seviyelerine yeniden yaklaşmış oldu.

18 YILIN EN SERT AYLIK DÜŞÜŞÜ

Haziran ayının son işlem gününde ons altın, aylık bazda yüzde 12,65 değer kaybetmeye hazırlanıyor. Günün geri kalanında güçlü bir toparlanma yaşanmaması halinde bu performans, Ekim 2008'de görülen yüzde 16,80'lik düşüşün ardından son 18 yılın en sert aylık gerilemesi olarak kayıtlara geçecek.

GRAM ALTIN DA 6 BİN LİRANIN ALTINA GERİLEDİ

Ons altındaki satış baskısı yurt içi piyasaları da etkiledi. Spot piyasada gram altın güne 5 bin 950 liradan başlarken, yeniden 6 bin liranın altına indi. Kapalıçarşı'da fiziki gram altın ise sabah saatlerinde 6 bin 32 liradan satıldı.

TEKNİK ANALİZDE "ÖLÜM KESİŞİMİ"

Analistlere göre ons altında teknik açıdan dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamanın altına inmesiyle birlikte piyasada "ölüm kesişimi" olarak adlandırılan teknik görünüm oluştu.

Uzmanlar, 50 günlük ortalamanın yeniden 200 günlük ortalamanın üzerine çıkamaması halinde altın fiyatları üzerindeki satış baskısının sürebileceğini değerlendiriyor.

UZMANLAR PETROL VE FAİZ RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ

TD Securities Emtia Araştırma Başkanı Bart Melek, altın fiyatları açısından kısa vadede en büyük riskin petrol fiyatları olduğunu söyledi.

Melek, Brent petrolün 90-110 dolar bandına yükselebileceğini, bunun da enflasyon beklentilerini artırarak sıkı para politikalarının devamına neden olabileceğini ifade etti. Bu durumun altın yatırımcıları açısından taşıma ve fırsat maliyetlerini yükselteceğini belirten Melek, ons altının 3 bin 900 doların altını test etme ihtimaline de dikkat çekti.

Orta Doğu'da barış görüşmelerine rağmen İran ile ABD arasındaki misilleme saldırılarının sürdüğünü hatırlatan Melek, "Çatışma henüz sona ermedi." değerlendirmesinde bulundu.