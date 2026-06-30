9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı

30.06.2026 08:22
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İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmi tespit edilen organizasyon kapsamında 32 şirkete, 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri ve 31 araca el konuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" mesajının ardından gerçekleştirilen operasyon, yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılık ağlarına yönelik mücadelenin son halkası olarak değerlendirildi.

İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen organizasyon kapsamında 32 şirkete ve çok sayıda mal varlığına el konuldu.

MASAK RAPORLARI HAREKETE GEÇİRDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışma başlattı.

MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip sonucunda, suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir yapı tespit edildi.

9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı

30 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Yapılan mali incelemelerde soruşturmaya konu şirketlerin yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Söz konusu para trafiğinin, kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı tespit edildi.

MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda operasyon kararı alındı.

9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

32 ŞİRKETE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da adli tedbir uygulandı. Bu kapsamda 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu. Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı

ERDOĞAN MÜCADELE MESAJI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde yaptığı açıklamalarda yasa dışı bahis, sanal kumar ve dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelede kararlı olduklarını belirterek, bu yapılar için "Kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Son operasyon, devletin yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılık ağlarına yönelik yürüttüğü kapsamlı mücadelenin son halkası olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Cüneyt ertaç Cüneyt ertaç:
    Kesinlikle 24 yıldır bu surat 0 1 Yanıtla
  • Metin şen Metin şen:
    şu suratı görmekten içimiz karardı 0 1 Yanıtla
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