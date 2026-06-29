Kasımpaşa’da taciz iddiasıyla linç girişimi: 3 tutuklu - Son Dakika
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Kasımpaşa’da taciz iddiasıyla linç girişimi: 3 tutuklu

29.06.2026 10:59  Güncelleme: 11:00
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Beyoğlu Kasımpaşa'da 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen Erol Ş., çocuğun annesi, amcası ve eski eşi tarafından tekme, yumruk, duba ve ekmek bıçağıyla saldırıya uğradı. Ağır yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken, 3 şüpheli tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa semti, mide bulandıran bir taciz iddiası ve ardından yaşanan şiddet sarmalıyla sarsıldı. 15 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiası, aile üyelerinin adaleti kendi elleriyle sağlamaya çalışması sonucu kanlı bir linç girişimine dönüştü.

DARP EDİLDİ VE BIÇAKLANDI

Olay, 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.25 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Ş.'nin, Zeliha Z.'nin (29) kızı N.T.G.'yi (15) taciz ettiği iddiası üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zeliha Z., kız çocuğunun amcası Mehmet G. (29) ve eski eşi Serkan A. (24), Erol Ş.'ye saldırdı. Erol Ş. tekme ve yumruklarla darbedildi. Dubayla başına vurulan Erol Ş. ekmek bıçağıyla bıçaklandı.

Kasımpaşa’da taciz iddiasıyla linç girişimi: 3 tutuklu

3 YERİNDEN BIÇAKLANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde kalan Erol Ş.'nin yapılan kontrollerde baldırından ve kalçasından 3 bıçak darbesiyle yaralandığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı halde Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Erol Ş.'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kasımpaşa’da taciz iddiasıyla linç girişimi: 3 tutuklu

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polislerinin yaptığı çalışmalarda Erol Ş.'nin, N.T.G.'yi taciz ettiği iddiasının ardından çıkan tartışmada darbedildiği, başına dubayla vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi. Çalışmalar sonucunda Zeliha Z., Mehmet G. ve Serkan A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Erol Ş. ile şüpheliler arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü anlar görülüyor. Erol Ş.'nin darbedildiği, park dubasıyla başına vurulduğu ve ardından bıçaklandığı anlar da görüntülerde yer alıyor. Çevrede bulunanların kavgayı ayırmaya çalışması da güvenlik kamerasına yansıyor.

Kasımpaşa’da taciz iddiasıyla linç girişimi: 3 tutuklu
Kaynak: DHA

Kasımpaşa, Güvenlik, 3. Sayfa, Beyoğlu, Güncel, Ekmek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kasımpaşa’da taciz iddiasıyla linç girişimi: 3 tutuklu - Son Dakika

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