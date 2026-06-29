Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi - Son Dakika
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Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi

29.06.2026 08:50
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ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları durdurma konusunda mutabık kaldığı ve tarafların Hürmüz Boğazı ile ilgili anlaşmazlıkları çözmek üzere Salı günü Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelmeyi planladığı bildirildi.

ABD ve İran arasındaki son askeri gerginliğin ardından, haber sitesi Axios dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Üst düzey ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre, ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları durdurma konusunda mutabık kaldığı ve tarafların Hürmüz Boğazı ile ilgili anlaşmazlıkları çözmek üzere Salı günü Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelmeyi planladığı bildirildi. Axios'a konuşan ABD'li bir yetkili "Tüm saldırıları durdurmaya karar verdik" derken, bir diğer yetkili ise teknik görüşmelerin devam edeceği bu süreçte her iki tarafın da "şimdilik" geri çekileceğini ve Hürmüz Boğazı'ndaki "gemilerin serbestçe hareket edebileceğini" kaydetti.

"GÖRÜŞMELERİN ODAK NOKTASI HÜRMÜZ BOĞAZI OLARAK DEĞİŞTİ"

Salı günkü müzakerelerin başlangıçta İran'ın nükleer programını ele almak üzere İsviçre'de yapılmasının planlandığı aktarılan haberde, bölgede yaşanan son gerginliklerin müzakerelerin farklı bir mekana taşınmasına ve odak noktasının Hürmüz Boğazı olarak değişmesine neden olduğu kaydedildi. Salı günü yapılacak görüşmelere ABD teknik heyetinin başında bulunan Nick Stewart'ın da katılmasının beklendiği ifade edildi.

İRAN, İSVİÇRE'DE YAPILMASI PLANLANAN GÖRÜŞMELERE KATILMAMIŞTI

İran Dini Lideri'nin Eserlerini Koruma ve Yayımlama Ofisi üyesi Mehdi Fezaeili, İranlı teknik müzakere heyetinin ABD ile dün İsviçre'de yapılması planlanan görüşmelere katılmadığını ve görüşmelerin iptal edildiğini açıklamıştı. Fezaeili, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, teknik görüşmelerin dün yapılmasının planlandığını ancak İran'ın son günlerde yaşanan çatışmalar nedeniyle toplantıya katılmayı reddettiğini söylemişti. İranlı yetkili, bu kararın bir diğer nedeninin de Tahran'ın karşı tarafın bazı şartları yerine getirip getirmediğini görmek istemesi olduğunu söylemişti. Fezaeili söz konusu şartlar arasında İran'ın dondurulmuş varlıklarına erişebilmesinin de bulunduğunu kaydetmişti.

GÖRÜŞMELERİNA ASKIYA ALINDIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

ABD merkezli Wall Street Journal da bu hafta sonu İsviçre'de yeniden başlaması planlanan ABD-İran arasındaki görüşmelerin iki taraf arasında artan gerginlik ve yeniden başlayan saldırılar nedeniyle ertelendiğini öne sürmüştü. Son günlerde yaşanan askeri çatışmaların diplomatik süreci olumsuz etkilediği aktarılan haberde, yetkililerin temasların devamına ilişkin herhangi bir tarih belirlemeden görüşmeleri askıya aldığı belirtilmişti. 

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi - Son Dakika

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