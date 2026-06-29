Çığlık sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Başıboş inek küçük çocuğu saldırdı - Son Dakika
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Çığlık sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Başıboş inek küçük çocuğu saldırdı

29.06.2026 11:22
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Yeni Delhi'de sokakta oyun oynayan çocuğa saldıran ineğin korkunç saldırısı mahallede paniğe neden oldu. Çevre sakinleri son anda yetişip çocuğu kurtardı. Yaralı çocuğun sağlık durumu iyi, tedavisi devam ediyor.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yaşanan korkunç olay, başıboş hayvan sorununu bir kez daha gündeme taşıdı. Sokakta oyun oynayan küçük bir çocuk, aniden saldırganlaşan bir ineğin hedefi oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, öfkeli hayvanın çocuğu yere savurduğu ve boynuzlarıyla defalarca darbelediği anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, cuma günü Yeni Delhi'nin Tughlakabad bölgesinde meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla oynayan küçük çocuk, çevrede dolaşan başıboş bir ineğin aniden saldırısına uğradı. Görüntülerde hayvanın önce çocuğu kovaladığı, ardından sert bir darbeyle yere düşürdüğü görülüyor.

Yerde kalan küçük çocuk korku içinde yardım beklerken, saldırgan inek boynuzlarıyla defalarca saldırmaya devam etti. Çocuğun terliklerinin etrafa savrulduğu o anlar, mahallede büyük paniğe neden oldu.

Mahalle Sakinleri Son Anda Yetişti

Çocuğun çığlıklarını duyan çevre sakinleri vakit kaybetmeden yardıma koştu. İlk müdahaleyi yapan vatandaşlardan biri, yerde bulduğu bir terliği kullanarak hayvanın dikkatini dağıtmaya çalıştı. İneğin kısa süreliğine duraksamasını fırsat bilen adam, yaralı çocuğu kucağına alıp güvenli bir bölgeye götürmek istedi.

Bu sırada sokakta bulunan başka bir inek de saldırgan hayvana katıldı. İki büyükbaş hayvan, çocuğu kurtarmaya çalışan adamın peşinden koşmaya başladı. Kaçmaya çalışırken dengesini kaybederek yere düşen vatandaş, olası darbelerden korumak için kendi bedenini küçük çocuğa siper etti.

Olay yerine gelen diğer mahalle sakinleri ise taş ve sopalarla hayvanları uzaklaştırmayı başarınca daha büyük bir facianın önüne geçildi.

Yerel basında yer alan bilgilere göre saldırıda yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralanmalar bulunan çocuğun tedavisinin sürdüğü, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Doktorlar, küçük çocuğun gözlem altında tutulduğunu ve sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Olayın ardından belediye ekipleri saldırıya karışan iki ineği yakalayarak başıboş sığırların barındırıldığı bir hayvan bakım merkezine götürdü.

Yetkililer, Yeni Delhi'de son yıllarda kontrolsüz şekilde artan başıboş hayvanların ciddi bir güvenlik sorunu haline geldiğini kabul etti.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, özellikle yasa dışı faaliyet gösteren mandıraların sokaklara bırakılan büyükbaş hayvan sayısını artırdığı belirtilirken, bu işletmelere yönelik denetimlerin sıkılaştırılacağı ve kurallara uymayanlara ağır yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.

Hindistan, Son Dakika

Son Dakika Hindistan Çığlık sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Başıboş inek küçük çocuğu saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • yol yolcu yol yolcu :
    demekki neymiş fazla kutsallaştırmıcaksın yoksa başına iş alırsın. 1 0 Yanıtla
  • sedat celik sedat celik:
    kesin yiyin bence orda millet açlıktan ölüyor ne kutsalı ???????? 0 0 Yanıtla
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