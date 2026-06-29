Tayland'da Türk vatandaşı 12 kg kokainle yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tayland'da Türk vatandaşı 12 kg kokainle yakalandı

29.06.2026 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangkok Havalimanı'nda Türk yolcunun bavulunda kahve ve çikolata paketlerine gizlenmiş 12 kg kokain bulundu. Uyuşturucunun piyasa değeri yaklaşık 50 milyon TL. Şüpheli gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Suvarnabhumi Havalimanı'nda Brezilya'dan gelen bir Türk vatandaşı, bavulunda yaklaşık 12 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındı.

Tayland Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 25 Haziran'da Suvarnabhumi Havalimanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde Brezilya'nın Sao Paulo kentinden gelen Türk vatandaşının bavulunda arama yapıldığı belirtildi. Aramada, kahve ve çikolata paketlerinin içine gizlenmiş yaklaşık 12 kilogram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 36 milyon baht (yaklaşık 50 milyon TL) olduğu ifade edildi. Gözaltına alınan Türk vatandaşı ile ele geçirilen uyuşturucu, işlemlerin ardından Tayland Narkotik Suçlarla Mücadele Bürosu'na teslim edildi. Yetkililer, olayla bağlantılı olabilecek uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağının ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Tayland Gümrük İdaresi tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan duyuruda, havalimanlarında artan kaçakçılık ve narkotik vakaları nedeniyle denetimlerin arttırılacağı açıklanmıştı.

Gümrük İdaresi verilerine göre, 1 Ekim 2025 ile 25 Haziran 2026 tarihleri arasında uyuşturucu ve psikotrop maddelere yönelik 214 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 53 şüpheli yakalanırken, ele geçirilen uyuşturucuların toplam değerinin 692 milyon bahtı aştığı bildirildi. Aynı dönemde en fazla ele geçirilen uyuşturucunun ise metamfetamin olduğu kaydedildi. - BANGKOK

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Çikolata, Brezilya, 3. Sayfa, Tayland, Bangkok, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tayland'da Türk vatandaşı 12 kg kokainle yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu Eskişehir'de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu
Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı
Enez’de Boğulma Olayı Enez'de Boğulma Olayı
Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur
Afyon’da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu Afyon'da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz

11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
10:38
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
10:38
Şehri akrepler bastı Her köşeden çıkıyorlar
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar
10:30
Kahramanmaraş’taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
09:57
CHP’de kurultay krizi büyüyor Özel’in ekibi bugün mahkemeye gidiyor
CHP'de kurultay krizi büyüyor! Özel'in ekibi bugün mahkemeye gidiyor
09:51
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 11:13:46. #.0.5#
SON DAKİKA: Tayland'da Türk vatandaşı 12 kg kokainle yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.