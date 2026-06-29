Yan bakma kavgası bıçakla bitti - Son Dakika
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Yan bakma kavgası bıçakla bitti

Yan bakma kavgası bıçakla bitti
29.06.2026 13:46  Güncelleme: 13:48
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Kartal'da 'yan bakma' nedeniyle tartıştığı kadının erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan esnaf Yusuf İnan hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli kaçtı.

Murat SOLAK/ İSTANBUL, –KARTAL'da esnaf Yusuf İnan (27), 'yan bakma' nedeniyle tartıştığı yan komşusu olan kadının erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli olayın ardından kaçarken komşusu kadın emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İnan'ın nişanlısının yanında öldürüldüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Haziran Cuma günü saat 16.30 sıralarında Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dükkanının önünde nişanlısıyla oturan Yusuf İnan, bitişikte mobilya dükkanı bulunan kadın esnaf ile 'yan bakma' nedeniyle tartıştı. Bu sırada tartışmaya kadının sevgilisi de dahil oldu. Bir süre devam eden tartışma kısa sürede sona erdi. Yaklaşık 2,5 saat sonra Yusuf İnan, nişanlısını evine bırakmak üzere aracından indiği sırada, daha önce tartıştığı kişinin saldırısına uğradı. Şüpheli, Yusuf İnan'ı darbedip bıçakladıktan sonra geldiği araca binip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Yusuf İnan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerindeki incelemelerinin ardından komşu esnaf olan kadının ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. Olayın haberini alan Yusuf İnan'ın yakınları ise, olaya sebep olduğunu iddia ettikleri kadına ait mobilya dükkanının camlarını kırdı. Yusuf İnan'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

'VAHŞİCE KATLEDİLDİ'

Yusuf İnan'ın esnaf komşusu İsmail Kurudal, "Çok yakından tanıdığım ve sevdiğimiz esnaf kardeşimizdi. Yusuf kardeşimiz, o akşam nişanlısıyla yemeğe gidiyorlar. Dönüşte buraya dükkanının önüne geliyorlar. Yan komşusu kadının sevgiliyle göz göze geliyorlar. Yusuf'a neden baktığını sorunca Yusuf da ona; 'sen ne bakıyorsun?' diye cevap veriyor. O sırada bir tartışma yaşanıyor. Sonra ikisi de sakinleşiyor. Kızla sevgilisi kendi dükkanlarına girerken Yusuf ile nişanlısı da burada oturmaya devam ediyor. Bu olaydan 2 saat sonra arkadaşlarını toplayıp 2-3 araçla geliyorlar. ya burada denk geliyorlar ya da Yusuf'un dükkandan çıkmasını bekliyorlar orasını bilmiyorum. Yusuf dükkandan çıkıp 50 metre gittikten sonra nişanlısının yanında Yusuf'a saldırıyorlar. Orada vahşice katlediliyor. Yüreğimiz yandı. Babasını depremde kaybetti. Çok iyi niyetli bir insandı. Sevmeyeni yoktu. Biz adalet istiyoruz" dedi.

DEPREMDE BABASINI KAYBETTİ

Öte yandan, Yusuf İnan'ın babasının Adıyaman Belediyesi'nde görev yaptığı sırada, 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği, depremin ardından 2 kardeşi ve kanser hastası olan annesini İstanbul'a getirerek burada hayatlarını sürdürdükleri öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yusuf İnan, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yan bakma kavgası bıçakla bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Isaac Clarke Isaac Clarke:
    Allah rahmet eylesin, toplum çoğunluğu cinnet geçiriyor. sanki birisi bir laf atsa veya uysa da acımızı ondan çıkartalım diyr düşünüyor. bu bir olayla sınırlı değil böyle çok olay oldu daha geçen ay bi genç kişi de nişanlısıylayken katledildi. hayır kavga olur tartışma olur döv bırak öldürme ne arkadaş?. bende bunu anlamıyorum hayır kişiler cahil değil eline aldıkları bıçakla vursalar kişi ölür bunu biliyorlar ve bile bile öldürüyorlar adeta temel içgüdü devreye giriyor, " yaşa veya öl " oysa böyle olmamalı. şimdi ne olacak?? alacak 25 yıl hapis yatsa 16 yıl net yatar geriye kalanı 7 yıl açık 1 yılı denetimli. gitti boşu boşuna 16 yıl. öldürülene ne demeli? adamın hayatı söndü mafoldu evlenecekti çocuğu olacaktı vs nerden baksan işin içinden çıkılmıyor 16 yıl ceza yeter mi hakim bey/hanım??. 0 0 Yanıtla
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