CHP itiraz etti, o partinin amblemi silindi

Siyaset sahnesinde bir süredir devam eden amblem benzerliği tartışmasına Anayasa Mahkemesi son noktayı koydu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kendisine ait tarihi 6 oklu amblemin bir benzerinin Cumhuriyetçi Milletin Partisi (CMP) tarafından kullanıldığı gerekçesiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurarak itirazda bulunmuştu.

CHP ŞİKAYET ETTİ, YÜKSEK MAHKEME HAKLI BULDU

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre Anayasa Mahkemesi, ana muhalefet partisinin "siyasi partiler sicilinden terkine karar verilmesi" yönündeki talebini detaylıca inceleyerek haklı buldu. Kararda, CMP'nin tercih ettiği logonun CHP'nin amblemiyle büyük oranda benzeştiğine dikkat çeken raportör görüşüne de yer verildi.

"İLTİBASA MAHAL VERMEYECEK ŞEKİLDE BENZER"

Yüksek Mahkeme, CMP tarafından kullanılan amblemin Siyasi Partiler Kanunu'na (2820 sayılı kanun) açıkça aykırı olduğuna hükmetti. Oyçokluğuyla alınan kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Ambleminin iltibasa mahal vermeyecek şekilde CHP'nin amblemiyle benzer olması sebebiyle, 2820 sayılı Kanun'un 104. Maddesi'nin üçüncü fıkrası gereğince hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkine karar verilmiştir."

İSİM TALEBİNE RET, AMBLEME İPTAL

Öte yandan CHP'nin başvurusunda sadece amblemin değil, aynı zamanda "Cumhuriyetçi Milletin Partisi" isminin de hükümsüz kılınması talep edilmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi, partinin ismine yönelik yapılan bu itirazı reddederek yaptırımı yalnızca amblem iptali ile sınırlı tuttu.

CMP'NİN DİKKAT ÇEKEN KURULUŞ SÜRECİ

Amblemi iptal edilen Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin (CMP) kuruluş hikayesi ise siyasi kulislerde bilinen dikkat çekici bir geçmişe sahip. CMP Genel Başkanı Reşat Şahin Öztürk, Muharrem İnce'nin CHP'ye katılmasının ardından kapanma kararı alan Memleket Partisi'nde İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Söz konusu sürecin ardından Öztürk, 24 Ağustos 2025'te yeni bir parti kuracağını duyurmuş ve 9 Eylül 2025 tarihinde CMP'nin kuruluşu için resmi dilekçeyi İçişleri Bakanlığı'na sunmuştu. AYM'nin verdiği bu son kararın ardından CMP yönetiminin yeni bir amblem belirlemek için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.