Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada bölgesel gelişmeler, NATO Zirvesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, askeri hastanelerin yeniden açılmasının "milli beka meselesi" olduğunu söyledi.

"BÖLGEDE BARIŞI BALTALAMAK İSTEYENLER VAR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasının başında dünya ve bölgedeki gelişmelere değinerek, küresel güvenlik ortamının her geçen gün daha kırılgan hale geldiğini söyledi.

Karadeniz'de gerilimin sürdüğünü, Orta Doğu'da ise barış umutlarının her seferinde yeni krizlerle gölgelendiğini belirten Bahçeli, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek gelişmelerin yalnızca bölgeyi değil, küresel ekonomiyi de etkileyebileceğini ifade etti.

ABD ile İran arasında müzakere sürecinin yeniden başlamasını ve Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişe yönelik girişimleri dikkatle takip ettiklerini belirten Bahçeli, buna rağmen İsrail'in saldırılarının sürdüğünü savundu.

"Netanyahu ve tetikçi avanesi kurulan müzakere zeminine diş göstermektedir. Katil İsrail, mazlumların kanı ile semiren emperyalist bir sömürge düzenidir." diyen Bahçeli, Gazze'de yaşananların uluslararası vicdanı yaraladığını söyledi.

"KARADENİZ'DE SULAR HÂLÂ DURULMADI"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bölgesel istikrar üzerindeki etkilerine de değinen Bahçeli, Karadeniz'deki risklerin devam ettiğini belirtti.

Tahıl koridoru, esir değişimi ve diplomatik temaslar gibi girişimlerin zaman zaman umut verse de siyasi gelişmeler nedeniyle kalıcı barışın sağlanamadığını ifade eden Bahçeli, Türkiye'nin milli çıkarlarını koruyacak dengeli bir politika izlemesinin önemine dikkat çekti.

"ANKARA'DAKİ NATO ZİRVESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin kritik bir dönemde yapılacağını belirten Bahçeli, Türkiye'nin ittifak içindeki konumunun tartışılmaz olduğunu söyledi.

"NATO, Türkiye için ne bir biat senedi ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir." diyen Bahçeli, Türkiye'nin milli güvenlik anlayışının dış kaynaklı hiçbir yapının üzerinde olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin 1952'den bu yana NATO'ya yalnızca coğrafi avantaj sağlamadığını belirten Bahçeli, Türk ordusunun binlerce yıllık askeri birikimi ve Mehmetçiğin fedakârlığıyla ittifaka büyük katkılar sunduğunu dile getirdi.

Bahçeli, "Türkiye NATO masasında şeref siciliyle oturmaktadır. Ev sahibi olduğumuz NATO Zirvesi ile Türkiye, ittifakın geleceğinin şekillenmesinde önemli rol üstlenecektir. Başkent Ankara'yı hesaba katmadan NATO'da yol almak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

"ASKERİ HASTANELER YENİDEN AÇILMALI"

Konuşmasının sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağlık altyapısına dikkat çeken Bahçeli, askeri hastanelerin yeniden faaliyete geçirilmesi gerektiğini söyledi.

"NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye." diyen Bahçeli, "Askeri hastaneler açılmalıdır. Uzmanlaşmış bir askeri hekim ordusu gerekliliktir. Bu hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, uzmanlaşmış askeri sağlık sisteminin hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyeti hem de ülkenin savunma gücü açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.