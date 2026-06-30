Nepal'de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi - Son Dakika
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Nepal'de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi

30.06.2026 14:41
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Nepal'de H5N1 kuş gribi vakalarının artması üzerine yaklaşık 570 bin kümes hayvanı ve 989 bin yumurta imha edildi. Başkent Katmandu'daki tek hayvanat bahçesi de ölü bir kargada virüs tespit edilmesiyle ziyarete kapatıldı. Yetkililer, tavuk eti ve yumurta arzında sıkıntı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Nepal'de kuş gribi vakalarının artması üzerine yaklaşık 570 bin kümes hayvanı itlaf edildi ve ülkedeki tek hayvanat bahçesi ziyaretçilere kapatıldı.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, Nepalli yetkililer, bu yılın ilk "H5N1" türü kuş gribi virüsü vakasının 18 Mart'ta görülmesinin ardından salgının ülke genelinde 11 bölgeye ve 100'den fazla çiftliğe yayıldığını belirtti.

Kuş gribine karşı alınan önlemler kapsamında 569 bin 858 kümes hayvanı ile 989 bin yumurtanın imha edildiği bilgisini paylaşan yetkililer, başkent Katmandu'da bulunan ülkenin tek hayvanat bahçesinin ise ölü bir kargada virüsün tespit edilmesinin ardından ziyaretçilere kapatıldığını kaydetti.

Yetkililer, kümes hayvancılığı yapan çiftliklerin kapanması ve hayvanların itlaf edilmesiyle tavuk eti ile yumurta arzında sıkıntı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ankara, Güncel, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal'de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi - Son Dakika

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