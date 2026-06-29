Silivri'de İtfaiyeye Saldırı - Son Dakika
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Silivri'de İtfaiyeye Saldırı

Silivri\'de İtfaiyeye Saldırı
29.06.2026 16:40
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Yangına müdahale eden itfaiye ekibine, gecikme iddiasıyla saldıran bir kişi kürek fırlattı.

SİLİVRİ'de otluk alanda çıkan yangına müdahale için olay yerine giden itfaiye ekibi, geç kaldıklarını iddia eden bir kişinin saldırısına uğradı. Ekibe hakaret ederek tepki gösteren kişi, elindeki küreği itfaiye aracına fırlattı.

Olay, dün saat 13.50 sıralarında Yeni Mahalle'de meydana geldi. Otluk alanda çıkan ve yaklaşık 150 hektarlık alanda zarara neden olan yangına müdahale için bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından alevleri kontrol altına aldı. Yangın ihbarına müdahale için olay yerine gelen itfaiye aracının önünü kesen bir kişi, ekiplerin geç kaldığını öne sürerek tepki gösterdi. İtfaiye aracından yapılan anonsa küfrederek karşılık veren kişi, elindeki küreği araca fırlattı. O anlar kameralara yansırken çevredekiler saldırganı sakinleştirdi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de İtfaiyeye Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Özgür Aktaş Özgür Aktaş:
    ya ne bu ya!! Eski zamanlardan beri böyle miydi yani itfaiye geç kalıyor fln?? çok sinirli yaaa insan böyle yapıyo mu böyle şeye 0 0 Yanıtla
  • Rabia Kaplan Rabia Kaplan:
    Yazık ya, insanlar ne hale geldi. İtfaiye ekibi canını dişine takarak yangına gidiyor, bir de böyle muamele görüyor. Gecikme olsa da olmasa da böyle davranmanın yeri yok. Komşunun evi yanıyor diye kendi evini ateşe mi veriyorsun? Gerçekten üzücü. 0 0 Yanıtla
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