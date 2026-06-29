Özgür Özel’in bir ev ziyareti sırasında çorabında isim ve soy isminin yazdığı görüldü.
Özgür Özel’in bir ev ziyareti sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ziyaret ettiği evde yerde bağdaş kurarak oturan Özel’in çoraplarındaki detay dikkatli gözlerden kaçmadı. Fotoğraflarda, Özel'in giydiği çorapların üzerinde kendi adının ve soyadının yazdığı açıkça görüldü.
Son Dakika › Özgür Özel › Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı - Son Dakika
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