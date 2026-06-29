Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı - Son Dakika
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Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı

Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı
29.06.2026 00:22
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Bir evi ziyaret eden Özgür Özel'in yerde bağdaş kurup oturduğu anda çorabındaki yazı dikkat çekti. Özel'in çorabında isim ve soy isminin yazdığı görüldü.

Özgür Özel’in bir ev ziyareti sırasında çorabında isim ve soy isminin yazdığı görüldü.

ÇORAPLARINDA KENDİ İSMİ YAZIYOR

Özgür Özel’in bir ev ziyareti sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ziyaret ettiği evde yerde bağdaş kurarak oturan Özel’in çoraplarındaki detay dikkatli gözlerden kaçmadı. Fotoğraflarda, Özel'in giydiği çorapların üzerinde kendi adının ve soyadının yazdığı açıkça görüldü.

Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı

Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Özgür Özel Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı - Son Dakika
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