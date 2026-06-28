ABD bir kez daha İran'ı vurdu: Sirik kentinde patlama sesleri - Son Dakika
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ABD bir kez daha İran'ı vurdu: Sirik kentinde patlama sesleri

ABD bir kez daha İran\'ı vurdu: Sirik kentinde patlama sesleri
28.06.2026 00:53
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Washington ile Tahran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine düzenlenen İHA saldırısıyla başlayan gerilim tırmanırken, dünkü karşılıklı askeri misillemelerin ardından bugün ABD bir kez daha İran'a yönelik saldırı başlattı. ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı çevresinde yer alan Sirk kentini ve Keşm Adası'nı hedef alan hava saldırıları düzenledi.

ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine düzenlenen İHA saldırısı iki ülkeyi yeniden savaşın eşiğine getirdi. Karşılıklı suçlamaların hedefi olan bölgede peş peşe hava saldırıları ve askeri misillemeler başladı. Dün iki tarafın da birbirlerine karşı düzenlediği misillemelerin ardından bugün ABD ordusu bir kez daha İran'a yönelik saldırılar düzenledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI ÇEVRESİNDE PEŞ PEŞE PATLAMALAR

İran devlet televizyonu, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin Tahiruyi köyünden patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Askeri bir kaynağa dayandırılan bilgiye göre, duyulan patlama sesleri köydeki bir iletişim kulesine saldırıdan kaynaklandı.

Ayrıca Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nın Mesen köyünün de ABD ordusu tarafından düzenlenen saldırıda hedef alındığı bildirildi.

Diğer yandan ABD merkezli Axios haber sitesi muhabiri, Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD ordusunun İran'ın Hürmüz Boğazı bölgesine saldırılar düzenlediğini bildirdi.

SÜRECİ TETİKLEYEN İLK OLAY: KARGO GEMİSİNE SALDIRI

Orta Doğu’da yeniden tırmanan gerilimin başlangıç noktası İngiltere Deniz Ticaret Örgütü'nün (UKMTO) acil koduyla geçtiği bir olay olmuştu. UKMTO, Umman açıklarında seyir halindeki bir ticari kargo gemisinin kaynağı belirlenemeyen bir mermi/İHA ile vurulduğunu duyurmuştu. Köprü kısmında hasar oluşan gemideki mürettebatın yara almadığı ve çevre kirliliği yaşanmadığı bildirilmişti.

TRUMP'TAN 'APTALCA İHLAL' ÇIKIŞI VE ABD HAREKATI

Krizin fitilini ateşleyen gemi saldırısının ardından ABD Başkanı Donald Trump sert bir açıklama yapmıştı. Saldırının arkasında İran'ın olduğunu öne süren Trump, bu eylemi ABD ile İran arasındaki ateşkes anlaşmasının "aptalca bir ihlali" olarak tanımlamıştı. Kargo gemisine toplam dört İHA ile saldırıldığını, bunlardan üçünün ABD güçlerince düşürüldüğünü ancak birinin gemiye isabet ederek hasar verdiğini belirten Trump, misilleme sinyali vererek "Yakında öğreneceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra ABD ordusu dün gece saatlerinde harekete geçmişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD savaş uçaklarının Hürmüz Boğazı çevresinde operasyon düzenleyerek İran'a ait füze ve İHA depolama alanları ile kıyı radar tesislerini vurduğunu duyurmuştu. CENTCOM açıklamasında, ticari gemilerin güvenli geçişinin sağlanmaya devam edileceği ve İran'ın anlaşma maddelerine harfiyen uyması için bölgede tetikte olunacağı vurgulanmıştı.

İSKELE VURULDU, UYARI ATEŞİ AÇILDI

İran devlet televizyonunun askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik kentindeki Taheruyi İskelesi "düşman saldırısının" hedefi olmuş ve bölgede şiddetli patlama sesleri duyulmuştu.

Askeri kaynaklar ayrıca, gün içerisinde İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan "izinsiz" geçmeye çalışan bazı gemilere Sirik kentinden uyarı atışları yaptığını da doğrulamıştı.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN ABD ÜSLERİNE MİSİLLEME

ABD'nin stratejik noktaları vurmasının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) karşı hamle gelmişti. İran devlet televizyonunda okunan DMO bildirisinde, Körfez bölgesindeki ABD üslerinin misilleme saldırılarıyla hedef alındığı açıklanmıştı. Washington yönetiminin anlaşma hükümlerini ihlal ettiği savunulan açıklamada, "Saldırganlık tekrarlanırsa vereceğimiz karşılık bundan daha kapsamlı olacaktır" denilerek ABD'ye sert bir uyarıda bulunulmuştu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi de yaşananlara tepki göstererek, ABD'nin ateşkesi pervasızca ihlal ettiğini ve bu durumun pişmanlıkla sonuçlanacağını dile getirmişti.

14 HAZİRAN İSLAMABAD MUTABAKATI TEHLİKEDE

Yaşanan son gelişmeler, tarafların henüz çok yeni imzaladığı barış umutlarını gölgeledi. Hatırlanacağı üzere İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın arabuluculuğunda 14 Haziran'da "İslamabad Mutabakatı" adı verilen 14 maddelik bir zaptı dijital ortamda imzalamıştı.

Söz konusu mutabakat şu önemli başlıkları içeriyordu:

  • Lübnan dahil olmak üzere bölgesel savaş halinin sona erdirilmesi.
  • Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiğine açılması.
  • ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması.
  • İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılmasına yönelik 60 günlük müzakere sürecinin başlatılması.

Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı, Washington, Tahran, Gündem, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika ABD ABD bir kez daha İran'ı vurdu: Sirik kentinde patlama sesleri - Son Dakika

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