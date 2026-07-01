Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor - Son Dakika
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Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor

01.07.2026 19:57
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Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bir İHA ağaca çarpıp infilak etti. İHA'nın içinde yaklaşık 5 kilogram patlayıcı olduğu belirlenirken, menşeinin Ukrayna olduğu tespit edildi.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçe kırsalında ağaca çarpıp infilak eden insansız hava aracının (İHA) Ukrayna'ya ait olduğu ve içinde yaklaşık 5 kilogram patlayıcı bulundu belirlendi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin incelemeleri sürüyor.

İNFİLAK EDEN İHA PATLAYICI DOLUYDU

Vakfıkebir ilçesi Açıkalan Mahallesi'nde insansız hava aracı (İHA) düştü. Kırsal alanda bir ağaca çarparak infilak eden İHA'da yapılan ilk teknik incelemelerde yaklaşık 5 kilogram patlayıcı bulunduğu tespit edildi.

Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor

UKRAYNA'YA AİT

Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin incelemelerinde İHA'nın Ukrayna'ya ait olduğu belirlendi. Mahalle sakinleri yaşanan olay nedeniyle kısa süreli panik yaşarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Vakfıkebir, 3. Sayfa, Ukrayna, Trabzon, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Trabzon Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Kenan Aslan Kenan Aslan:
    kuş uçsa haberimiz oluyordu bir ara 3 0 Yanıtla
  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    hava savunma sistemleri nerede ne iş yapar çay içmeye mi gitti komşuya :)) 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor - Son Dakika
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