Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor

Trabzon'un Vakfıkebir ilçe kırsalında ağaca çarpıp infilak eden insansız hava aracının (İHA) Ukrayna'ya ait olduğu ve içinde yaklaşık 5 kilogram patlayıcı bulundu belirlendi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin incelemeleri sürüyor.

İNFİLAK EDEN İHA PATLAYICI DOLUYDU

Vakfıkebir ilçesi Açıkalan Mahallesi'nde insansız hava aracı (İHA) düştü. Kırsal alanda bir ağaca çarparak infilak eden İHA'da yapılan ilk teknik incelemelerde yaklaşık 5 kilogram patlayıcı bulunduğu tespit edildi.

UKRAYNA'YA AİT

Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin incelemelerinde İHA'nın Ukrayna'ya ait olduğu belirlendi. Mahalle sakinleri yaşanan olay nedeniyle kısa süreli panik yaşarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.