Türk futbolunun tarihi kulübü, ''Artık yorulduk'' diyerek ligden çekildi - Son Dakika
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Türk futbolunun tarihi kulübü, ''Artık yorulduk'' diyerek ligden çekildi

Türk futbolunun tarihi kulübü, \'\'Artık yorulduk\'\' diyerek ligden çekildi
01.07.2026 22:02
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Altınordu FK, uygun bir yatırımcı bulamadığı için 2026-2027 sezonunda TFF 2. Lig'e katılmama kararı aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Altınordu armasını ismine yakışır bir şekilde temsil etmeye çalıştık. Ancak artık yorulduk. Devralma konusunda böyle bir yükün altına giremeyeceklerini ifade eden Altınordu Spor Kulübü yönetimi ile birlikte, tam 1 yıl boyunca Altınordu armasını layıkıyla taşıyacak yatırımcı aradık. Maalesef bulamadık.'' denildi.

Bir süredir yatırımcı arayışını sürdüren İzmir’in köklü kulüplerinden Altınordu'da sıcak bir gelişme yaşandı.

ALTINORDU 2. LİG'DEN ÇEKİLDİ 

Altınordu, kulübe uygun bir yatırımcı bulunamaması nedeniyle 2026-2027 sezonunda TFF 2. Lig'de mücadele etmeme kararı aldığını açıkladı. 

ALTYAPI OYUNCULARI YETİŞTİRİLECEK

Kırmızı-lacivertli kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, yeni sezondan itibaren A takım düzeyinde profesyonel liglerde yer almayacağını, ancak altyapı ve oyuncu yetiştirme misyonunu sürdüreceğini duyurdu. 

Altınordu’dan yapılan açıklama şöyle:

"Altınordu FK olarak bu sezon TFF 2. Lig'e katılmama kararı almış bulunuyoruz. Altınordu Spor Kulübü'nden futbol şubesi haklarını devraldığımız 2012 yılından bugüne dek geçen 14 yıllık süreçte, Altınordu armasını ismine yakışır bir şekilde temsil etmeye çalıştık. Türk futbolunda ‘yetiştiricilik’ kulvarında önemli bir farkındalık oluşturduk. Ancak artık yorulduk. 

Devralma konusunda böyle bir yükün altına giremeyeceklerini ifade eden Altınordu Spor Kulübü yönetimi ile birlikte, tam 1 yıl boyunca Altınordu armasını layıkıyla taşıyacak yatırımcı aradık. Maalesef bulamadık. Bu toprakların çocuklarına sözümüz var. 

Elimiz ayağımız tuttuğu ve aklımız yettiği sürece onlarla beraber olacağız. Türk futbolunun tabanında yapılacak çok iş var. Edirne'den Van'a kadar çocuk futbolunun sağlıklı gelişimi için uğraş vereceğiz. Asıl amacımız olan ‘Genç Futbolcu Yetiştiriciliği, 7-15 Yaş Çocuk Futbolu’ faaliyetimize yoğunlaşacağımızı futbol kamuoyuna saygılarımızla duyururuz" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolunun tarihi kulübü, ''Artık yorulduk'' diyerek ligden çekildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk futbolunun tarihi kulübü, ''Artık yorulduk'' diyerek ligden çekildi - Son Dakika
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