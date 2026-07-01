Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga - Son Dakika
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Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga

01.07.2026 21:13
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ANTALYA’da tarihi Hadrian Kapısı önünde 3 kişi, kaldırım taşı, delici alet, yumruk ve tekmeyle birbirine saldırdı. Gelen polisi gören şüphelilerden 1’i kaçtı, 2’si ise ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

Antalya'da 3 kişinin kaldırım taşı, delici alet, yumruk ve tekmeli kavgası kameraya yansıdı.

YUMRUK ATIP KOVALADI

Olay, saat 14.30 sıralarında kentin tarihi simgelerinden Hadrian Kapısı önünde meydana geldi. 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri yumruk attığı kişiyi cadde ortasında kovaladı. Kendisini korumak isteyen kişi de eline aldığı delici aletle karşı koydu.

Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga

KALDIRIM TAŞIYLA BAŞINA VURDU

Elinde delici alet bulunan kişi olay yerinden uzaklaşırken, diğeri yerden aldığı kaldırım taşıyla üçüncü kişinin başına vurdu. Atatürk Caddesi'ndeki tarihi bölgede yaşanan kavgayı turistler endişeyle izledi.

Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisi görünce kavgayı sonlandıran şüphelilerden biri kaçtı. Polis, diğer 2 şüpheliden birini ekip aracına bindirdi, ötekine polis biber gazıyla müdahale etti. İki şüpheli farklı ekip araçlarıyla polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Hadrian, Antalya, Güncel, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Antalya Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga - Son Dakika
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