Brezilyalı taraftarlar Dünya Kupası'nı ''Macarena'' ile salladı - Son Dakika
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Brezilyalı taraftarlar Dünya Kupası'nı ''Macarena'' ile salladı

01.07.2026 22:40
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Japonya ile karşılaşan Brezilya'da mücadeleyi yerinde takip eden Brezilyalı taraftarlar, Macarena dansı yaparak eğlendi. Bu renkli anlar büyük ilgi gördü.

FIFA 2026  Dünya Kupası tüm coşkusuyla devam ederken, tribünlerden gelen renkli görüntüler turnuvaya damga vurmaya devam ediyor. 

BREZİLYA TARAFTARINDAN ''MACARENA'' ŞOV

Turnuvanın iddialı ekiplerinden Brezilya’nın Japonya ile karşılaştığı mücadelede, Sambacılar sadece sahadaki futbollarıyla değil, tribündeki eğlenceleriyle de ilgi odağı oldu. Maçı yerinde takip eden binlerce Brezilyalı taraftar, tribünleri adeta karnaval alanına çevirdi. Mücadelenin heyecanına dünyaca ünlü "Macarena" dansıyla eşlik eden taraftarlar, ortaya eğlenceli görüntüler çıkardı. 

DANSLARI BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Etraftaki futbolseverlerin de sempatiyle karşıladığı bu renkli anlar, sosyal medyada kısa sürede viral olurken, Dünya Kupası’nın güzelliği bir kez daha gözler önüne serildi. 

Dünya Kupası, Brezilya, Japonya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Brezilyalı taraftarlar Dünya Kupası'nı ''Macarena'' ile salladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Fatih SARIOĞLU Fatih SARIOĞLU:
    biz de makarna ile sallarız sorun yok 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Brezilyalı taraftarlar Dünya Kupası'nı ''Macarena'' ile salladı - Son Dakika
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