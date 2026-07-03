Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti - Son Dakika
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Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti

Türkiye\'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti
03.07.2026 13:15
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Türkiye'de 11 mağazası bulunan bebek ürünleri zinciri BabyMall hakkında Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 aylık geçici konkordato mühleti verildi. Kararla birlikte şirket hakkındaki icra takipleri durdurulurken, konkordato komiserleri görevlendirildi. Kesin mühlet talebi ise 29 Eylül 2026'da yapılacak duruşmada değerlendirilecek.

Türkiye'de 11 mağazasıyla faaliyet gösteren bebek ürünleri zinciri BabyMall hakkında mahkeme tarafından 3 aylık geçici konkordato mühleti verildi. Şirket hakkında icra takipleri durdurulurken, konkordato komiserleri de görevlendirildi.

MAHKEMEDEN KONKORDATO KARARI

Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Özelcan Babymall Mağazacılık Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile şirket sahibi Ahmet Özelcan hakkında 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi.

Kararla birlikte şirket hakkında yürütülen icra takipleri durdurulurken, yeni takip yapılmasının da önüne geçildi.

KONKORDATO KOMİSERLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Mahkeme, konkordato sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla Hukukçu Sinan Yazıcı, Mali Müşavir Naci Alkan ve İşletmeci Turan Erol'u geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi. Şirketin bu süreçte gerçekleştireceği işlemlerin, konkordato komiserleri kurulunun onayından sonra geçerlilik kazanacağı belirtildi.

ÇEKLERE "KONKORDATO TEDBİRİ" ŞERHİ

Mahkeme kararına göre, geçici mühletin ilanından sonra bankaya ibraz edilip karşılığı bulunmayan çeklere "karşılıksızdır" şerhi yerine "konkordato tedbiri" şerhi düşülecek. Ayrıca rehinli alacaklar için takip başlatılabilecek olsa da bu süreçte rehinli malların satışı gerçekleştirilemeyecek.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI

Mahkeme, şirketten alacağı bulunan kişilerin 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebileceğini duyurdu. NTV'de yer alan habere göre alacaklılar, konkordato şartlarının oluşmadığını delilleriyle birlikte mahkemeye sunarak talebin reddini isteyebilecek.

DURUŞMA EYLÜL AYINDA

Mahkeme, geçici mühletin ardından kesin konkordato mühletine ilişkin değerlendirmeyi 29 Eylül 2026 tarihinde yapılacak duruşmada gerçekleştirecek. Şirketin 30 milyon lira ödenmiş sermayesi, 80 milyon lira ise kayıtlı sermaye tavanı bulunduğu öğrenildi.

Türkiye, Ekonomi, Ankara, Eylül, Çocuk, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti - Son Dakika

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