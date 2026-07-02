Ankara\'daki zirve öncesi Trump\'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi

Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde başkent Ankara'da gerçekleştirilecek kritik 36. NATO Zirvesi öncesinde, ABD Başkanı Donald Trump ittifak üyelerinin savunma bütçelerine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir harcama tablosu paylaşan Trump, ABD'nin devasa harcamalar yapmasına rağmen karşılığında hiçbir fayda elde etmediğini savundu.

ÜLKELER ARASINDAKİ DENGESİZLİĞE DİKKAT ÇEKTİ

"ABD, hiçbir fayda elde etmeksizin onları korumak için NATO'ya diğer tüm ülkelerden açık ara çok daha fazla para harcıyor" ifadelerini kullanan Trump, 2014-2025 yıllarını kapsayan tahmini savunma bütçesi verilerini paylaştı. Trump'ın yayımladığı listeye göre 999 milyar dolarlık faturayla ABD açık ara ilk sırada yer alırken, takip eden 4 ülkenin verileri şu şekilde sıralandı:

Birleşik Krallık: 90,5 Milyar Dolar

Fransa: 66,5 Milyar Dolar

İtalya: 48,8 Milyar Dolar

Polonya: 44,3 Milyar Dolar

Mesajında müttefiklerin katkılarını yetersiz bulan Trump, Almanya da dahil olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinin ABD'nin çok gerisinde kaldığını vurguladı.

BAŞKENT ANKARA'DA DİPLOMASI TRAFİĞİ

Trump'ın bütçe çıkışının gölgesinde başlayacak olan 36. NATO Zirvesi, Ankara'da benzeri görülmemiş bir diplomasi trafiğine sahne olacak. Zirveye; 32 müttefik devlet ve hükümet başkanının yanı sıra yüze yakın bakan, üst düzey diplomatlar, uluslararası kuruluş temsilcileri ve binlerce yabancı misafirden oluşan geniş bir protokol katılıyor.

Ana toplantıların etrafında şekillenen ve haftalara yayılan resmi yan etkinlikler ise hız kesmeden devam ediyor. 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO Parlamenterler Zirvesi ile başlayan süreç, önümüzdeki günlerde şu etkinliklerle zirveye taşınacak:

6 Temmuz: Zirveye katılacak müttefiklerin daimi temsilcileri ve büyükelçileri onuruna gayriresmi davet ile SAM-Chatham House Çalıştayı.

6-7 Temmuz: Küresel güvenlik politikalarının tartışılacağı "NATO Summit Dialogues" (NATO Zirve Diyalogları) panel dizisi.

7-8 Temmuz: İletişim Başkanlığı, SETA ve Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ortaklığında düzenlenecek olan "Allies in Ankara" etkinliği ile Transatlantik Siyaset Planlamacılar Yuvarlak Masa Toplantısı.