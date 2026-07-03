Komedyen Deniz Göktaş'ın Emniyet ifadesi! Tutuklama talebiyle sevk edildi - Son Dakika
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Komedyen Deniz Göktaş'ın Emniyet ifadesi! Tutuklama talebiyle sevk edildi

03.07.2026 13:35
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"Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi nedeniyle "dini değerleri aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı. İki suçlamayı da reddeden Göktaş, sözlerinin mizah kapsamında olduğunu, kimseyi aşağılamayı ya da incitmeyi amaçlamadığını belirtti. Kimlik tespiti sırasında aylık geliri sorulan Göktaş, “yüksek gelirli” cevabını verdi. Savcılık ifadesi tamamlanan Göktaş, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi nedeniyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve daha sonra eklenen "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Göktaş, iki suçlamayı da reddederken, sözlerinin mizah kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

YURT DIŞINDAN DÖNÜNCE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün yurt dışından döndüğü sırada havalimanındaki pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde soruşturmaya konu olan görüntünün kendisine ait olduğunu kabul eden Göktaş, videonun 1 Haziran günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği stand-up gösterisinden alındığını ve daha sonra kendi YouTube kanalında yayımlandığını söyledi.

"GÖSTERİ METNİ BANA AİT"

Gösteride kullandığı ifadelerin önceden hazırladığı metinden oluştuğunu belirten Göktaş, "Burada yapılan paylaşımlar benim tarafımdan yapılan paylaşımlardır. Soruşturmaya konu olan video paylaşımında yer alan kişi benim. Bu, 1 Haziran tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yapmış olduğum stand-up gösterisine ait bir video paylaşımıdır. Şahsım tarafından bahse konu YouTube kanalına yüklenerek paylaşımı yapılmıştır. Bu stand-up gösterisindeki konuşmaların metni daha öncesinde benim tarafımdan hazırlanmış bir metne aittir" dedi.

"İNANÇLI BİR İNSANI KIRMAK GİBİ BİR AMACIM KESİNLİKLE YOKTUR"

"Dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasını kabul etmediğini ifade eden Göktaş, gösterisini uzun süredir Türkiye'nin birçok şehrinde sahnelediğini, böyle bir kastı olmadığını söyledi. Göktaş, "Bu gösteri benim yaklaşık 3 yıldır Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yapmış olduğum bir gösteriye aittir. 100 binin üzerinde seyirci bu gösterimi izledi ve hiçbirinden bu bölüme ilişkin incindiklerine dair bir şikayet gelmedi. Gösterim boyunca birçok konuda konuşuyorum. Sadece dindarlar değil, her türlü politik görüş ya da popüler figür hakkında konuşmalarım vardır. Burada da kötü bir şey demiyorum. ‘Favori kitabım' diyorum. ‘Çeviride sorun var' cümlemi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylüyorum. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur. Böyle bir yorumu günlük hayatta bir seyirciden duysam üzülürdüm" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANINI AŞAĞILAMAK GİBİ BİR NİYETİM YOK"

İfadesinde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasına da değinen Göktaş, sözlerinin mizah kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Göktaş, "Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanını aşağılamak gibi bir niyetim yok. ‘Diktatör' kelimesi siyasi bir nitelemedir ve sık sık kamuoyuna açık bir şekilde tartışılan konudur. Demokrat, otokrat gibi bir kelimedir sadece. Gösteri boyunca bu tarz popüler figürler, ideolojiler ve Türkiye'ye dair sosyolojik olaylara yaptığım gibi mizahi bir yaklaşımdır, başkaca bir amacım yoktur. Üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. Kimlik tespiti sırasında aylık geliri sorulan Göktaş, “yüksek gelirli” cevabını verdi.

GÖKTAŞ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilem Deniz Göktaş'ın savcılıktaki ifadesi tamamlandı. Komedyen Deniz Göktaş, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

KILIÇDAROĞLU DESTEĞE GELDİ

Göktaş’a destek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adliyeye geldi. Mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı’na getirilen Gürsel Tekin de Kılıçdaroğlu’na eşlik etti.

Başsavcılıkça, Göktaş'ın sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine 3 gün önce hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Komedyen Deniz Göktaş'ın Emniyet ifadesi! Tutuklama talebiyle sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Resul Bey Resul Bey:
    4 kitap diyorsun sonuncusu 600 yılında gelmiş , ben 1200 de bi daha beklerdim filan diyorsun bunlar dalga geçmek değil de nedir? 13 1 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Kardşeim beklemek suç mu? Şu anda da gelmeli gibi mesela, dağıttınız baya siz. 2 6
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Ne olaydim Ne olaydim Okur yazar olaydim DENIZ mahkemeye dusmus Avukati ben olaydim 0 6 Yanıtla
  • nd45j8q45n nd45j8q45n:
    oçoçoç 4 2 Yanıtla
  • nd45j8q45n nd45j8q45n:
    laf konuştu bal kabagı 2 1 Yanıtla
  • Tahir Özata Tahir Özata:
    Sanat provokatif olarak meşrudur; ancak provokasyon üretmek yerine belirli bir inanç grubunun kutsallarını değersizleştirmeye dayanması hoş değil. Yeterince zeki olan bir kişi toplumda kutuplaştırıcı ögelerin neler olduğunu bilir ve hassas konulara değinmekten kaçınır. Uç noktalara kasten değip sonra amacım "iyi niyet, kırmak, üzmek değil " dersen kusura bakma da insanlar kendi hassasiyetlerine dil uzattırmazlar. Kimse sanata, sanatçıya ve ortaya koyulan sanat eserine art niyetle bakmaz. Şayet siz uslubunuzla dini milli ve kültürel degerleri alaya almıyorsanız.. Din,Bayrak,Vatan,Millet konusunda şaka yapıyorsanız 3 kez düşünmelisiniz. 0 0 Yanıtla
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