Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu - Son Dakika
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Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Teklif Meclis\'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
03.07.2026 12:06
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SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği en düşük emekli maaşı düzenlemesinde yeni gelişme yaşandı. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte gözler emekli zamlarına ve özellikle kök maaşı düşük olan vatandaşların durumuna çevrilmişti. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için kritik önem taşıyan "en düşük emekli maaşı" (taban aylık) düzenlemesinde ilk somut adım atılarak resmi süreç başlatıldı.

YENİ MAAŞ 23 BİN 552 LİRA OLUYOR

Mevcut yasal düzenlemelere göre, en düşük emekli maaşının enflasyon veya oransal zamlar haricinde artırılabilmesi için özel bir kanun çıkarılması gerekiyor. Bu doğrultuda hazırlanan ve TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni kanun teklifi, halihazırda 20 bin lira olan taban emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını içeriyor. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte, maaşı bu tutarın altında kalan tüm emeklilerin gelirleri Hazine desteğiyle 23 bin 552 liraya tamamlanacak.

Eğer taban aylık düzenlemesi yapılır ve maaş ödeme tarihine yetişirse, emeklilere bu ayki ödemeleri yeni taban aylık dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Düzenlemenin yetişmemesi durumunda da mevcut taban aylık üzerinden ödemeler yapılacak. Yasa çıktıktan sonra da kapsamdaki emeklilere fark ödemesi olacak.

GÖZLER ŞİMDİ YASALAŞMA SÜRECİNDE

Meclis'e sunulan yasa teklifinin milyonlarca emeklinin hesabına yansıyabilmesi için belirli bir yasama prosedüründen geçmesi gerekiyor. Zamlı maaşlar için izlenecek yasal süreç şu şekilde işleyecek:

  • Kanun teklifi ilk olarak TBMM'nin ilgili ihtisas komisyonlarında (Plan ve Bütçe Komisyonu) detaylıca ele alınarak görüşülecek.
  • Komisyonlardan onay almasının ardından teklif, TBMM Genel Kurulu'na indirilerek milletvekillerinin oylamasına sunulacak.
  • Genel Kurul'da kabul edilip yasalaşmasının ardından, nihai onay için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilecek.
  • Cumhurbaşkanı'nın onayından geçip Resmi Gazete'de yayımlandığı andan itibaren yeni maaşlar resmen yürürlüğe girmiş olacak.

MAAŞLAR BU AY HESAPTA

Eğer taban aylık düzenlemesi yapılır ve maaş ödeme tarihine yetişirse, emeklilere bu ayki ödemeleri yeni taban aylık dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Düzenlemenin yetişmemesi durumunda da mevcut taban aylık üzerinden ödemeler yapılacak. Yasa çıktıktan sonra da kapsamdaki emeklilere fark ödemesi olacak.

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • bdh76xgfwj bdh76xgfwj:
    arkadaş biz niye yüksek prim ödedikte ozaman maaşımız bu zamla 25.000 TL oldu allahtan revamı. 9 1 Yanıtla
  • Yahya Turan Yahya Turan:
    maşallah harca harca bitmez 9 0 Yanıtla
    Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    Trollerin maaşları yatmamış :)) 1 1
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    pirime göre maaş olsa bunlarla uğraşmazdiniz 8 0 Yanıtla
  • İzzet 1980 İzzet 1980:
    Bozdur bozdur harca.. 8 0 Yanıtla
  • İbrahim null İbrahim null:
    çok büyük zam yapmışlar. Bu zamla herkesin sorunları biter!!! 6 0 Yanıtla
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