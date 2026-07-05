NATO Zirvesi öncesi Putin'den üniformalı mesaj: Sonuna kadar gideceğiz - Son Dakika
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NATO Zirvesi öncesi Putin'den üniformalı mesaj: Sonuna kadar gideceğiz

NATO Zirvesi öncesi Putin\'den üniformalı mesaj: Sonuna kadar gideceğiz
05.07.2026 15:10
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NATO Zirvesi öncesinde askeri üniformasıyla kameraların karşısına çıkan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da geri adım atmayacaklarını belirterek, "Rusya hedeflerine ulaşacak." mesajı verdi. Donetsk'te sona yaklaştıklarını öne süren Putin'in açıklamaları Ukrayna tarafından yalanlanırken, Rusya'nın Konstantinovka için geçici ateşkes teklifinde bulunduğu da açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde ordu komuta merkezlerinden birinde kameraların karşısına geçti.

Rus televizyonunda yayımlanan yaklaşık bir saatlik toplantıda konuşan Putin, Ukrayna savaşına ilişkin hem Batı'ya hem de Rus kamuoyuna mesajlar verdi.

"HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ"

Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonlarda geri adım atmayacaklarını belirten Putin, "Rusya, özel askeri harekâttaki hedeflerine öyle ya da böyle ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca, Ukrayna'ya askeri destek sağlayan ülkelerin listesinin çıkarılması talimatını verdiğini açıkladı. Gözlemciler, bu ifadeyle başta İngiltere, Polonya, Fransa, Almanya ve Baltık ülkelerinin hedef alındığını değerlendiriyor.

"DONETSK'TE ZAFERE AZ KALDI"

Rus lider, cephede inisiyatifin kendi ordularında olduğunu savunarak, Lugansk'ın tamamen kontrol altına alındığını öne sürdü.

Putin, Donetsk bölgesindeki Konstantinovka'nın da ele geçirildiğini iddia ederek, Slavyansk ve Kramatorsk'un alınmasının ardından Donbas'taki hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

UKRAYNA'DAN YALANLAMA GELDİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise Putin'in açıklamalarını reddetti. Kiev yönetimi, Konstantinovka'nın Rus güçlerinin kontrolünde olmadığını belirterek, "Putin hayallerini gerçekmiş gibi göstermeyi alışkanlık haline getirdi." açıklamasını yaptı.

Öte yandan Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının gece saatlerinde St. Petersburg Limanı'ndaki yakıt tesislerini hedef aldığı bildirildi.

RUSYA'DAN GEÇİCİ ATEŞKES TEKLİFİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Konstantinovka'da Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslim edilmesi amacıyla 6 Temmuz'da geçici ateşkes uygulanmasını teklif ettiklerini açıkladı. Moskova yönetimi, Ukrayna'nın bu teklife ilişkin kararını 5 Temmuz'a kadar bildirmesini istedi.

TRUMP'A BAĞIMSIZLIK GÜNÜ MESAJI

Putin, ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü dolayısıyla Başkan Donald Trump'a da kutlama mesajı gönderdi. Mesajında iki ülkenin geçmişteki ilişkilerine değinen Putin, gelecekte de birlikte önemli işlere imza atmayı umut ettiğini ifade etti.

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Son Dakika Dünya NATO Zirvesi öncesi Putin'den üniformalı mesaj: Sonuna kadar gideceğiz - Son Dakika

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