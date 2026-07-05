NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron\'dan Türkiye talimatı geldi

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkiler yeniden gündemde. İki ülke arasında uzun yıllardır süren görüş ayrılıklarının ardından savunma sanayisi ve güvenlik alanlarında yeni bir iş birliği dönemi başlayabilir.

Middle East Eye'da yer alan habere göre, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde Türkiye ile Fransa arasındaki temaslar yoğunlaştı. Haberde, geçmişte Suriye, Doğu Akdeniz ve Ermenistan gibi konularda karşı karşıya gelen Ankara ve Paris yönetimlerinin, son dönemde daha yapıcı bir diyalog zemini aradığı öne sürüldü.

MACRON'UN ERDOĞAN TERCİHİ DİKKAT ÇEKTİ

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ekim ayında Kahire'de düzenlediği basın toplantısında yaşanan dikkat çekici bir ayrıntıya da yer verildi. İddiaya göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'ın arkasında ayakta durmak yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında oturmayı tercih etti. Bu görüntünün, iki lider arasında yeni bir dönemin işareti olarak yorumlandığı aktarıldı.

"TÜRKİYE AVRUPA GÜVENLİĞİNİN TEMEL AKTÖRLERİNDEN BİRİ"

Haberde görüşlerine yer verilen Batılı bir kaynak, Fransa'nın Avrupa'nın gelecekteki güvenlik mimarisinde Türkiye'yi kilit ülkelerden biri olarak gördüğünü öne sürdü.

Aynı kaynak, Fransa öncülüğünde oluşturulan ve Avrupa'nın güvenliğini güçlendirmeyi hedefleyen "Gönüllüler Koalisyonu" kapsamında da Türkiye ile iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha fazla önem kazanacağını savundu.

SAVUNMA SANAYİSİNDE YENİ İŞ BİRLİĞİ İDDİASI

Haberde, iki ülke arasında savunma sanayisi alanında da önemli gelişmeler yaşanabileceği belirtildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Türkiye'nin Fransız-İtalyan ortak üretimi SAMP/T hava savunma sistemini satın almak istediğine yönelik açıklaması hatırlatılırken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO Zirvesi öncesinde ortak üretim seçeneklerinin yeniden değerlendirilmesi talimatı verdiği iddia edildi.

BAYKAR VE SAFRAN DETAYI

Haberde ayrıca Fransız savunma şirketi Safran ile Baykar arasında stratejik iş birliği anlaşması imzalandığı belirtilerek, bu kapsamda Bayraktar TB2 insansız hava araçlarında Safran'ın Euroflir elektro-optik sistemlerinin kullanılacağı ifade edildi.

Fransız hükümetine yakın kaynaklar ise Paris yönetiminin insansız hava araçları ve helikopter teknolojilerinde de Türkiye ile yeni ortaklık imkanlarını değerlendirdiğini öne sürdü.