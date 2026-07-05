Aryna Sabalenka, köpeği için verdiği mücadeleyi kaybetti

Kadınlar tenisinde dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Belaruslu yıldız Aryna Sabalenka, bu kez kortlardaki performansıyla değil, Wimbledon'daki katı bir kurala karşı verdiği duygusal mücadeleyle gündemde.

KÖPEĞİNİ TURNUVAYA GETİREMEDİ

ABD'nin Miami kentinde yaşayan ve kazandığı başarılarla büyük bir servetin sahibi olan ünlü tenisçi, çok bağlı olduğu köpeğini turnuvaya getirebilmek için adeta yalvardı ancak organizatörlerin sert duvarına çarptı.

''İÇİM PARÇALANIYOR''

Wimbledon'ın düzenlendiği All England Club'ın evcil hayvan yasağını esnetmesini isteyen Sabalenka, yetkililere içten bir çağrıda bulundu. Köpeğini evde yalnız bırakmanın kendisini çok üzdüğünü belirten yıldız raket, "Kararın arkasındaki endişeleri anlayabiliyorum. Onu evde tek başına bıraktığımda içim parçalanıyor. Bana çok bağlı ve yokluğumda acı çekiyor. Onunla yürüyüşe çıkmak benim için bir meditasyon gibi." dedi.

RET GELDİ: ''POLİTİKAMIZ NET''

Sabalenka'nın bu duygusal çağrısı ve ısrarlarına rağmen Wimbledon cephesinden geri adım gelmedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Wimbledon CEO'su, turnuvanın katı kurallarının arkasında durarak "Tesislere yalnızca görevli rehber köpekler ile güvenlik amaçlı arama köpeklerinin girmesine izin veriyoruz. Oyuncularımızla her zaman iletişim halindeyiz ve bunun bir krize dönüşeceğini sanmıyoruz. Bu bizim yıllardır uyguladığımız net politikamızdır ve değişmeyecektir." sözlerini sarf etti.