Antalya'da Motokurye ve Apartman Görevlisi Tartıştı

Antalya'da motokurye ile apartman görevlisi arasında asansör kullanımı nedeniyle çıkan tartışma kask kamerasına yansıdı. Apartman görevlisi olduğu öğrenilen şahıs kadın motokuryeye asansörü kullanamayacağını yürüyerek çıkmasını söyledikten sonra çıkan tartışmada, asansörü kullanmasını engellediği genç kadını itekledi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde önceki akşam saatlerinde yaşanan olayda motokurye olarak çalışan Zehra Yumakoğulları, Uluç Mahallesi'nde bulunan bir siteye platform üzerinden alışveriş yapan müşterinin siparişini teslim etmek üzere gitti. Motosikletini site içerisine bırakarak apartmana giren Yumakoğulları, siparişi teslim edeceği adrese çıkmak için binadaki asansörü kullanmak istedi. Asansörün çağrı butonuna basan Yumakoğulları, uzun süre beklemesine rağmen asansör her katta durduğu için bir kez daha çağrı butonuna bastı. Bu sırada üst kattan bir kişi "Basma kardeşim, basma" diyerek asansör beklemekte olan Yumakoğulları'na seslendi.

Asansör kullanımı nedeniyle tartışma çıktı

Üst kattan gelen sese asansörü beklediğini söyleyen Yumakoğulları'na apartman görevlisi olduğu öğrenilen bir şahıs asansörün meşgul olduğunu ve yaya çıkmasını söyledi. Ardından alt kata inen şahıs ile Yumakoğulları arasında asansör kullanımı nedeniyle tartışma çıktı. Yumakoğulları, kendisine bir kez daha yürüyerek çıkmasını söyleyen şahsa tepki gösterdi. Asansör kullanımı nedeniyle başlayan tartışma farklı bir noktaya taşınırken, kimliği belirsiz şahıs Yumakoğulları'na kendisini apartman yöneticisi olarak tanıtarak kaskını çıkarmazsa kendisini apartmana sokmayacağını söyledi.

Genç kadını itekledi

Genç kadını itekleyen ve asansörü kullanmasını engelleyen şahıs ile daha fazla tartışmak istemeyen Yumakoğulları, merdivenden yürüyerek üsk kata çıkmaya başladı. Bu sıra tartıştığı şahıs ise genç kadının arkasından "Hah, aferin. Böyle yayan gidersin" diyerek seslendi. Apartmandan gelen siparişini teslim eden Yumakoğulları, ardından kask kamerasında bulunan görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu. Yaşadığı olayı anlatan Yumakoğulları, "Bina içerisine girdiğimde asansör üst kattaydı. Çağırmak için tuşa bastım, bir süre bekledim gelmedi. Asansör sürekli bir kat inip bekliyordu, bende tekrar bastım" dedi.

"Yürüyerek çıkmamı söyledi"

Üst kattan tanımadığı bir kişinin seslendiğini belirten Yumakoğulları, "Yukarıdan birisi bağırdı 'Basma, basma' diye, ona istinaden bende üst kata sipariş götüreceğim için neden basmamam gerektiğini sordum. Bana yayan çıkmam gerektiğini söyledi. Kendisi çöpleri topluyormuş çünkü, ama ben bunu bilemem. Daha sonra merdivenlerden aşağıya inerek üzerime doğru yürümeye başladı. O sırada sözlü olarak tartışmamız devam etti. Ardından kaskı çıkartmam gerektiğini söyledi. Ben de çıkarmayacağımı söyleyince önce kaskımdan, sonra da kolumdan tutarak beni itekledi. Sonrasında sözlü olarak tartışma devam etti" ifadelerini kullandı.

Asansörü kullanmasına için vermedi

Şahsın bir süre kaskı çıkartmadığı için asansörü kullanmasını engellediğini ve alıkoyduğunu söyleyen genç kadın, "Olay uzayınca asansörle çıkamayacağım için, asansörün önünü kesiyordu çünkü merdivenden çıkıp paketimi teslim ettim. Orada da 'Aferin, işte böyle gidersin' tarzında cümleler kurdu. Ben de onu şikayet edeceğimi söyledim. Zaten paketi teslim ettikten sonra da binadan ayrılıp 112'yi aradım. Ekipler geldi, ardından rapor alınıp karakola geçtik. Şahıs hakkında şikayetçi oldum. Sözlü olarak başlıyor, temasla devam ediyor. Hiç kimse bana o şekilde dokunup, itekleyemez" şeklinde konuştu.

"Biz işimizi yapıyoruz"

Motokuryelerin de insan olduğunu ve amaçlarının alın teri ile çalışarak geçimlerini sağlamak olduğunu söyleyen Yumakoğulları "Kadın veya erkek fark etmiyor, erkeklere de aynı şekilde davranılıyor. Hepimizin tek derdi belli, işimizin başındayız. Bize atanan siparişleri götürüp teslim ediyoruz. Sürekli hırlı mı, hırsız mı, ne işi var burada tarzında tepkilerle karşılaşıyoruz. Üzerimizde kıyafetimiz var, motorumuz, plakamız, her şeyimiz açık zaten. Kameram olmasaydı muhtemelen delilimde olmayacaktı, belki daha ileriye gidebilirdi" dedi. - ANTALYA