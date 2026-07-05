Milli futbolcu Can Uzun\'un kız arkadaşından olay açıklama: Beni aldattı

Türk futbolunun yükselen genç yeteneklerinden milli sporcu Can Uzun, bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil, özel hayatındaki sarsıcı bir gelişmeyle gündeme geldi.

ÇOCUKLUK AŞKLARI SONA ERDİ

Genç yıldızın uzun süredir birlikte olduğu ve "çocukluk aşkı" olarak bilinen sevgilisi Aslı Ceylan, sosyal medya hesabı üzerinden ilişkilerinin bittiğini duyurdu.

''İLK AŞKINA İHANET ETTİ''

Paylaşımında kırgınlığını ve sitemini gizlemeyen Aslı Ceylan, 4 yıllık birlikteliklerinin aldatma sebebiyle noktalandığını açıkladı. Ceylan, sosyal medyada büyük yankı uyandıran açıklamasında, ""İlk aşkını, birlikte büyüdüğü kızı, dört yılın ardından aldattı." ifadelerini kullanarak ihanete uğradığını iddia etti.

''ASLA BİR ERKEĞE BAĞIMLI OLMAYIN''

Yaşadığı hayal kırıklığının ardından genç kadınlara da seslenen Ceylan, "Asla bir erkeğe bağımlı olmayın. Eğitiminize, kariyerinize ve hak ettiğiniz hayatı kurmaya odaklanın." diyerek hemcinslerine tavsiyelerde bulundu.

CAN UZUN'UN SESSİZLİĞİ SÜRÜYOR

İhanet iddialarının odağındaki isim olan milli futbolcu Can Uzun cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.