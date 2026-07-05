Galatasaray'da Mario Lemina kararı - Son Dakika
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Galatasaray'da Mario Lemina kararı

Galatasaray\'da Mario Lemina kararı
05.07.2026 18:21
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Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın geleceği netleşiyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Gabonlu futbolcuyla yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı öne sürüldü.

Süper Lig devi Galatasaray, sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren Mario Lemina ile yoluna devam etme kararı aldı.

LEMINA İLE 2 YILLIK İMZA

Sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusuyla 2 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Yönetimin yüksek maliyetler nedeniyle Lemina ile yola devam kararı aldığı, yapılacak yeni anlaşma ile oyuncunun sezon başına 3.5 milyon Euro ücret alacağı dile getirildi. 

Galatasaray'da Mario Lemina kararı

OKAN BURUK DA İSTEDİ

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk'un da hem orta sahada hem de sol stoper bölgesinde görev yapabilen Lemina ile devam edilmesini istediği ifade edildi. 

Galatasaray'da Mario Lemina kararı

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 41 maçta süre alan Gabonlu yıldız oyuncu Lemina, 3 gol atıp 2 asist yaptı.

Galatasaray'da Mario Lemina kararı

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

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