Stand-up gösterilerindeki ifadeleri tartışma yaratan ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik sözleri gerekçesiyle gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Göktaş'ın savcılık süreci başlarken, adliyede sürpriz bir hareketlilik yaşandı.
Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye getirilen Deniz Göktaş'a destek vermek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin adliye binasına girmesiyle birlikte içeride tansiyon bir anda yükseldi. Adliye koridorlarında bekleyen bazı vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nun Deniz Göktaş'a yönelik destek ziyaretine sert tepki gösterdi.
Gruptakiler, Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin bulunduğu alana doğru yönelerek "Dışarı" şeklinde sloganlar attı. Adliye içerisindeki protesto anları dikkat çekerken, Deniz Göktaş'ın hukuki sürecinin ise devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › Gündem › Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto - Son Dakika
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