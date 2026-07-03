Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto - Son Dakika
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Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto

03.07.2026 11:31
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Kur'an-ı Kerim ile ilgili ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş'a destek vermek için İstanbul Adliyesi'ne giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, adliye binası içerisinde bir grubun protestosuyla karşılaştı.

Stand-up gösterilerindeki ifadeleri tartışma yaratan ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik sözleri gerekçesiyle gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Göktaş'ın savcılık süreci başlarken, adliyede sürpriz bir hareketlilik yaşandı.

DESTEK İÇİN ADLİYEYE GELDİLER

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye getirilen Deniz Göktaş'a destek vermek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto

ADLİYE KORİDORLARINDA "DIŞARI" SLOGANLARI

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin adliye binasına girmesiyle birlikte içeride tansiyon bir anda yükseldi. Adliye koridorlarında bekleyen bazı vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nun Deniz Göktaş'a yönelik destek ziyaretine sert tepki gösterdi.

Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto

Gruptakiler, Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin bulunduğu alana doğru yönelerek "Dışarı" şeklinde sloganlar attı. Adliye içerisindeki protesto anları dikkat çekerken, Deniz Göktaş'ın hukuki sürecinin ise devam ettiği öğrenildi.

Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Adliyesi, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sener Senol Sener Senol:
    yazık çok yazık ülkem adına utaniyorum 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto - Son Dakika
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