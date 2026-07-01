Trump\'ın servetinde kripto patlaması! Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Hükümet Etik Ofisi'ne (Office of Government Ethics) sunduğu 2025 yılı mali bildiriminde, gelirlerinin büyük bölümünün kripto para projelerinden geldiği görüldü.

Beyana göre Trump'ın şirketleri, oğullarıyla birlikte kurduğu World Liberty Financial isimli kripto girişiminden yaklaşık 800 milyon dolar gelir elde etti. Bu rakamın 520 milyon dolardan fazlası kripto token satışlarından, 250 milyon dolardan fazlası ise şirketteki payların satışından kaynaklandı. Trump ayrıca kendi adını taşıyan Trump meme coin satışlarından da 635 milyon dolar gelir bildirdi.

KRİPTO GELİRLERİ KATLANARAK ARTTI

Trump'ın bir önceki mali beyanında World Liberty Financial'dan elde ettiği gelir 57,35 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Son açıklanan rakamlarla birlikte bu gelir yaklaşık dokuz kat artmış oldu.

Reuters'ın daha önce yayımladığı analizde ise Trump ailesinin, Trump'ın 2025'te yeniden Beyaz Saray'a dönmesinden bu yana kripto projelerinden en az 2,3 milyar dolar kazandığı tahmin edilmişti.

GÖREVE GELDİKTEN SONRA KRİPTOYA DESTEK VERDİ

Trump yönetimi, göreve başlamasının ardından kripto sektörünü destekleyen çeşitli düzenlemeleri hayata geçirdi. Bunlar arasında stablecoin düzenlemeleri, ABD Adalet Bakanlığı ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) sektöre yönelik denetimlerinin azaltılması gibi adımlar yer aldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, Trump ve ailesinin hiçbir zaman çıkar çatışmasına girmediğini savunarak, "Başkan Trump, aldığı kararlarla ABD'yi dünyanın kripto başkenti haline getirdi." açıklamasında bulundu.

DİĞER GELİR KALEMLERİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Mali beyana göre Trump, çeşitli medya kuruluşlarıyla yaptığı uzlaşmalardan 80 milyon doların üzerinde, yurt dışındaki gayrimenkul projelerinde isminin lisanslanmasından ise yaklaşık 52 milyon dolar gelir elde etti. Trump'ın golf kulüpleri ve tatil tesislerinin gelirleri de 2025 yılında yüzde 15 artarak 500 milyon doların üzerine çıktı.

Florida'daki Mar-a-Lago tesisinin geliri 50 milyon dolardan 77 milyon dolara yükselirken, West Palm Beach golf kulübünün gelirlerinde de yüzde 27 artış yaşandı.

ETİK TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Beyaz Saray, Trump'ın ticari varlıklarının çocukları tarafından yönetildiğini açıklasa da, gelirlerin nihai olarak Trump'ın yararlandığı vakfa aktarıldığı belirtildi.

Eski ABD Hükümet Etik Ofisi Başkan Vekili Don Fox ise mevcut etik kurallarının başkanları çıkar çatışması yasalarından muaf tuttuğunu hatırlatarak, Trump'ın mali yapısının yeni etik reformları tartışmasını yeniden gündeme taşıdığını söyledi.