Trump'ın servetinde kripto patlaması! Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın servetinde kripto patlaması! Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı

Trump\'ın servetinde kripto patlaması! Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı
01.07.2026 06:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2025 mali beyanına göre, ailesinin kripto para projelerinden geçen yıl 1,4 milyar dolardan fazla gelir elde edildi. World Liberty Financial ve Trump meme coin satışları gelirlerin büyük bölümünü oluştururken, Trump'ın golf tesisleri ve diğer ticari faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar da artış gösterdi. Açıklanan mali tablo, Trump'ın servetinde kripto yatırımlarının belirleyici hale geldiğini ortaya koydu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Hükümet Etik Ofisi'ne (Office of Government Ethics) sunduğu 2025 yılı mali bildiriminde, gelirlerinin büyük bölümünün kripto para projelerinden geldiği görüldü.

Beyana göre Trump'ın şirketleri, oğullarıyla birlikte kurduğu World Liberty Financial isimli kripto girişiminden yaklaşık 800 milyon dolar gelir elde etti. Bu rakamın 520 milyon dolardan fazlası kripto token satışlarından, 250 milyon dolardan fazlası ise şirketteki payların satışından kaynaklandı. Trump ayrıca kendi adını taşıyan Trump meme coin satışlarından da 635 milyon dolar gelir bildirdi.

KRİPTO GELİRLERİ KATLANARAK ARTTI

Trump'ın bir önceki mali beyanında World Liberty Financial'dan elde ettiği gelir 57,35 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Son açıklanan rakamlarla birlikte bu gelir yaklaşık dokuz kat artmış oldu.

Reuters'ın daha önce yayımladığı analizde ise Trump ailesinin, Trump'ın 2025'te yeniden Beyaz Saray'a dönmesinden bu yana kripto projelerinden en az 2,3 milyar dolar kazandığı tahmin edilmişti.

GÖREVE GELDİKTEN SONRA KRİPTOYA DESTEK VERDİ

Trump yönetimi, göreve başlamasının ardından kripto sektörünü destekleyen çeşitli düzenlemeleri hayata geçirdi. Bunlar arasında stablecoin düzenlemeleri, ABD Adalet Bakanlığı ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) sektöre yönelik denetimlerinin azaltılması gibi adımlar yer aldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, Trump ve ailesinin hiçbir zaman çıkar çatışmasına girmediğini savunarak, "Başkan Trump, aldığı kararlarla ABD'yi dünyanın kripto başkenti haline getirdi." açıklamasında bulundu.

DİĞER GELİR KALEMLERİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Mali beyana göre Trump, çeşitli medya kuruluşlarıyla yaptığı uzlaşmalardan 80 milyon doların üzerinde, yurt dışındaki gayrimenkul projelerinde isminin lisanslanmasından ise yaklaşık 52 milyon dolar gelir elde etti. Trump'ın golf kulüpleri ve tatil tesislerinin gelirleri de 2025 yılında yüzde 15 artarak 500 milyon doların üzerine çıktı.

Florida'daki Mar-a-Lago tesisinin geliri 50 milyon dolardan 77 milyon dolara yükselirken, West Palm Beach golf kulübünün gelirlerinde de yüzde 27 artış yaşandı.

ETİK TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Beyaz Saray, Trump'ın ticari varlıklarının çocukları tarafından yönetildiğini açıklasa da, gelirlerin nihai olarak Trump'ın yararlandığı vakfa aktarıldığı belirtildi.

Eski ABD Hükümet Etik Ofisi Başkan Vekili Don Fox ise mevcut etik kurallarının başkanları çıkar çatışması yasalarından muaf tuttuğunu hatırlatarak, Trump'ın mali yapısının yeni etik reformları tartışmasını yeniden gündeme taşıdığını söyledi.

Donald Trump, ABD Başkanı, Ekonomi, Dünya, Coin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'ın servetinde kripto patlaması! Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı Cezaevinde intihar etti Eskişehir'de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum
Camide 2 kişiyi bıçakla öldüren saldırganın asıl hedefi imammış Camide 2 kişiyi bıçakla öldüren saldırganın asıl hedefi imammış
Paraguay, Almanya karşısında tarih yazdı Paraguay, Almanya karşısında tarih yazdı
Tahran gazetesi Trump’ı hedef tahtasına koydu: İntikam kesindir Tahran gazetesi Trump'ı hedef tahtasına koydu: İntikam kesindir
Altında ölümcül kırılma 2008’den beri en sert aylık düşüş Altında ölümcül kırılma! 2008’den beri en sert aylık düşüş
Hayat kadınının parasını ödemeyince kabusu yaşadı Hayat kadınının parasını ödemeyince kabusu yaşadı
AK Parti kampına damga vurdu Erdoğan’dan kurmaylarına “rehavet“ uyarısı AK Parti kampına damga vurdu! Erdoğan'dan kurmaylarına "rehavet" uyarısı
Müge Anlı’da aranıyordu, DEAŞ’a katıldığı ortaya çıktı Müge Anlı'da aranıyordu, DEAŞ'a katıldığı ortaya çıktı

06:53
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan atama Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı
06:25
İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney’in öldürülmesine misilleme yapın
İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney'in öldürülmesine misilleme yapın
06:18
WhatsApp’ta yeni dönem Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor
WhatsApp'ta yeni dönem! Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor
01:45
Bu adamları karşısında gören tir tir titriyor Fransa şimdiden finale göz kırptı
Bu adamları karşısında gören tir tir titriyor! Fransa şimdiden finale göz kırptı
01:24
Trossard adım adım Beşiktaş’a doğru
Trossard adım adım Beşiktaş'a doğru
00:20
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
23:58
’’Genç kadın, Aziz Yıldırım’ın evinde öldü’’ iddiası Yaz Yıldırım’dan açıklama var
''Genç kadın, Aziz Yıldırım'ın evinde öldü'' iddiası! Yaz Yıldırım'dan açıklama var
23:22
İran: ABD mutabakat zaptına uymazsa savaşa hazırız
İran: ABD mutabakat zaptına uymazsa savaşa hazırız
22:57
Bursa’da yardım için kaza alanına giden kişi elektrik akımına kapılarak öldü
Bursa'da yardım için kaza alanına giden kişi elektrik akımına kapılarak öldü
20:33
“AK Parti’de Erdoğan sonrası dönem“ tartışmalarına Bülent Arınç da dahil oldu: Uykuları kaçsın
"AK Parti’de Erdoğan sonrası dönem" tartışmalarına Bülent Arınç da dahil oldu: Uykuları kaçsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 07:03:07. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'ın servetinde kripto patlaması! Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.