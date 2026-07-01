İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

01.07.2026 15:21
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İstanbul'un çeşitli ilçelerinde iş yerlerine ürün satma bahanesiyle girerek erkek çalışanları taciz eden kadının, farklı dükkanlarda kayda alınan iki yeni güvenlik kamerası görüntüsü daha ortaya çıktı.

İstanbul'da dükkan dükkan gezerek ürün satma bahanesiyle içeri giren ve gözüne kestirdiği erkek çalışanları hedef alan bir kadının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Ümraniye'de patlak veren ilk skandalın ardından, aynı kadının İstanbul'un farklı noktalarında da benzer eylemlere imza attığı belirlendi.

ÜMRANİYE'DE ŞOKE EDEN DİYALOGLAR: DOKUNMA BANA

Olaylar zincirinin ilk halkası Ümraniye'deki bir atölyede meydana geldi. İddiaya göre atölyeye ürün satmak için giren kadın, içeride çalışan genç ile kısa süre sonra tartışmaya başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda yaşanan akılalmaz diyaloglar dikkat çekti.

İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde kadının genç çalışana yaklaşarak onu öpmeye çalıştığı, gencin ise geri çekilerek "Dokunma bana" diyerek tepki gösterdiği görülüyor. Reddedilen kadının "Of erkek" şeklindeki tepkisinin ardından tartışma alevleniyor. Genç çalışanın "Çık lan dışarı. Dışarı çıkar mısın?" diyerek kadını iş yerinden kovduğu anlarda, kadının kasıtlı olarak sarf ettiği "Ay, g*tümü elledi... Tahrik oldum." ifadeleri duyanları şaşkına çevirdi.

İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

BAYRAMPAŞA'DAKİ DEPODA DA AYNI YÖNTEM

Ümraniye'deki görüntülerin yankıları sürerken, kadının karıştığı iki yeni taciz vakası daha gün yüzüne çıktı. Aynı kadının bu kez rotasını Bayrampaşa'ya çevirdiği öğrenildi. Bayrampaşa'daki bir depoya yine ürün satma bahanesiyle giren şüphelinin, burada da çalışanlardan birini dudaklarından öpmeye çalıştığı anlar deponun güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

FARKLI BİR ESNAF DÜKKANINDA ÜÇÜNCÜ VUKUAT

Seri tacizcinin eylemleri Bayrampaşa ile de sınırlı kalmadı. Ortaya çıkan son ve üçüncü görüntüde, kadının İstanbul'da farklı bir esnaf dükkanına daha girdiği  başka bir erkek çalışanı elle taciz ettiği görüldü. 

İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Güvenlik Kamerası, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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