Aysu Türkoğlu Tsugaru Kanalı'nı Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aysu Türkoğlu Tsugaru Kanalı'nı Geçti

04.07.2026 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aysu Türkoğlu, Tsugaru Kanalı'nı 13 saat 44 dakikada geçerek en genç Türk yüzücü oldu.

Açık su yüzücüsü 25 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nı 13 saat 44 dakikada geçerek bu başarıya ulaşan en genç Türk sporcu oldu.

Aysu Türkoğlu'nun sponsor firması Vestel'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Açık su yüzmenin en zor parkurlarından biri olan Tsugaru Kanalı'nı güçlü akıntılara ve yüksek dalgalara karşı 13 saat 44 dakika süren inanılmaz bir mücadelenin ardından yaklaşık 45 kilometre yüzerek başarıyla tamamlayan Aysu Türkoğlu, bu kanalı geçen en genç Türk sporcu oldu." denildi.

Açıklamada, Aysu Türkoğlu'nun Okyanus Yedilisi (Oceans Seven) yolculuğunda artık geriye sadece 1 parkurun kaldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Aysu Türkoğlu, Japonya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aysu Türkoğlu Tsugaru Kanalı'nı Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çankırı’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim 4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim
Evin penceresinde yürüyen bebek yürekleri ağza getirdi Evin penceresinde yürüyen bebek yürekleri ağza getirdi
Rekabet Kurulundan Haribo’ya geçici tedbir kararı Rekabet Kurulundan Haribo'ya geçici tedbir kararı
Deniz Göktaş tutuklandı Deniz Göktaş tutuklandı
Almanya’da Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı Almanya'da Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı
Resmi açıklamalar geldi Fenerbahçe’den Beşiktaş’a iki transfer Resmi açıklamalar geldi! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a iki transfer

14:18
“CHP’yi salın“ diyen Deniz Göktaş’a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
"CHP'yi salın" diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
13:24
Son konuşmasında “Kayserili biriyle birlikteyim“ diyen Sudenaz’dan 3 gündür haber yok
Son konuşmasında "Kayserili biriyle birlikteyim" diyen Sudenaz'dan 3 gündür haber yok
13:16
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
13:10
İstanbul’da şiddetli sağanak Genç kadın son anda kurtarıldı
İstanbul'da şiddetli sağanak! Genç kadın son anda kurtarıldı
12:59
İzmir’de ayı dehşeti Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi
İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi
12:52
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
12:00
İran’ın eski lideri Hamaney’e veda İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler
İran'ın eski lideri Hamaney'e veda! İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 14:59:31. #7.13#
SON DAKİKA: Aysu Türkoğlu Tsugaru Kanalı'nı Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.