Prenses'ten Brezilya'yı yıkan Haaland'a özel teşekkür! Görüntü gündem oldu

Norveç, Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Brezilya'yı 2-1 mağlup eden Norveç, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Karşılaşmaya damga vuran isim Erling Haaland oldu. Yıldız futbolcu, ikinci yarıda attığı 2 golle Norveç'e tarihi galibiyeti getirdi.

KRALİYET AİLESİ SOYUNMA ODASINA İNDİ

Maçın ardından Norveç Kraliyet Ailesi üyeleri Prenses Ingrid Alexandra ile Prens Sverre Magnus, soyunma odasına giderek milli takım oyuncularını kutladı.

Görüntülerde kraliyet üyelerinin futbolcularla tek tek tokalaştığı, Erling Haaland ile sarılarak kısa süre sohbet ettiği görüldü.

HAALAND'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Norveç basını ve dış basında yer alan görüntülerde, tarihi zaferin ardından soyunma odasında büyük sevinç yaşandığı aktarıldı. Prenses Ingrid Alexandra ile Prens Sverre Magnus'un Haaland'a özel olarak teşekkür ettiği anlar sosyal medyada geniş ilgi gördü.