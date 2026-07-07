Şam'da Macron'un otelinin yakınındaki patlamadan ilk görüntü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyareti sırasında Suriye'nin başkentinde peş peşe patlama sesleri duyuldu. Patlamaların ardından bölgedeki yollar trafiğe kapatılırken, güvenlik güçleri geniş çaplı önlem aldı.

İLK GÖRÜNTÜLER

Patlama sonrası gölgeden gelen ilk görüntülerde bir aracın infilak ettiği ve alev alev yandığı görüldü.

ELYSEE SARAYI'NDANİLK AÇIKLAMA: MACRON PATLAMA SESİNİ DUYMADI

Suriye Devlet Televizyonu, Şam'da patlama seslerinin duyulmasının ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettiğini aktardı.

Elysee Sarayı'ndan ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada Macron'un herhangi bir patlama sesi duymadığı ve patlamadan etkilenmediği ifade edildi.

MACRON'UN ZİYARETİ SÜRÜYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beşşar Esad'ın devrilmesinin ardından Şam'ı ziyaret eden ilk Avrupa Birliği lideri olarak pazartesi günü Suriye'ye gitmişti.

Patlamaların nedeni ve olası can kaybına ilişkin yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2 TEMMUZ'DA DA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Şam’ın Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki bir kafede 2 Temmuz’da bombalı terör saldırısı düzenlenmiş, 10 kişi ölmüş 21 kişi yaralanmıştı.