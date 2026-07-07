TRT spikeri Özkan Öztürk'ten olay Trump göndermesi - Son Dakika
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TRT spikeri Özkan Öztürk'ten olay Trump göndermesi

07.07.2026 09:02
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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda ev sahibi ABD'yi 4-1 mağlup eden Belçika, adını çeyrek finale yazdırarak İspanya'nın rakibi oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı bir telefon görüşmesiyle kırmızı kart cezasını iptal ettirdiği iddia edilen Balogun'un da forma giydiği maçın sonuna, TRT spikeri Özkan Öztürk'ün unutulmaz göndermesi damga vurdu.

Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası devam ederken, ev sahibi ABD'nin turnuvaya vedası sadece sahadaki sonuçla değil, arka planda yaşanan siyasi krizle de çok konuşuldu. Ürdünlü hakemler Adham Makhadmeh, Mohammad Al Kalaf ve Ahhmad Al Roalle'nin yönettiği son 16 turu mücadelesinde gülen taraf Belçika oldu.

MAÇIN GOLLERİ VE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMESİ

Belçika'ya turu getiren golleri 9. ve 33. dakikalarda Ketelaere, 57. dakikada Vanaken ve uzatma anlarında 90+3. dakikada Romelu Lukaku kaydetti. ABD'nin tek sayısı ise 31. dakikada Tillman'dan geldi. Bu farklı galibiyetle tur atlayan Belçika, 10 Temmuz'da Los Angeles'ta oynanacak dev çeyrek final maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek.

TRT spikeri Özkan Öztürk'ten olay Trump göndermesi

DÜNYA FUTBOLUNU SARSAN 'BALOGUN' KRİZİ

Maçın önüne geçen en büyük olay ise ABD'li forvet Folarin Balogun'un sahada olmasıydı. Son 32 turunda oynanan Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören Balogun'un cezası, FIFA tarafından tartışmalı bir şekilde 1 yıl ertelenmişti.

Yaşanan krizin ardından ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu bizzat aradığını doğrulayarak dünya futbol gündemine bomba gibi düşen şu ifadeleri kullanmıştı:

"İnceleme talep ettim çünkü bunun faul olmadığını düşündüm. Bu, birinin birine yumruk atıp yüzüne vurması gibi bir şey değildi. Spordan gerçekten çok iyi anlarım. O pozisyon faul değildi, kural ihlali bile sayılmazdı. Ben sadece hissettiklerimi dile getirdim; ona ne yapması gerektiğini söylemedim, söyleyemem de. Zaten kararı onun verdiğine de inanmıyorum; kararı bir kurul verdi ve bence doğru kararı verdiler."

TRT spikeri Özkan Öztürk'ten olay Trump göndermesi

TRT SPİKERİ ÖZKAN ÖZTÜRK'TEN UNUTULMAZ KAPANIŞ

Kırmızı kart cezasının siyasi bir müdahaleyle rafa kaldırılması dünya basınında geniş yankı bulurken, maçın anlatımını üstlenen TRT spikeri Özkan Öztürk, 90 dakikanın bitiş düdüğüyle birlikte bu skandala tarihi bir göndermeyle tepki gösterdi.

Öztürk, Trump'ın müdahalesine atıfta bulunarak maçı şu efsanevi sözlerle kapattı:

"Ve maç bitti! Son dakikada bir değişiklik olmazsa ABD turnuvaya veda etti..."

TRT spikeri Özkan Öztürk'ten olay Trump göndermesi

Dünya Kupası, Belçika, Futbol, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası TRT spikeri Özkan Öztürk'ten olay Trump göndermesi - Son Dakika

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