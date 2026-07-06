Adana\'da 9 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu

Adana'da 3 gün önce sokakta oynamak için evden çıkan 9 yaşındaki Can Hüseyin Uçar'ın sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinden sokakta oyun oynamak için çıkan 9 yaşındaki Can Hüseyin Uçar bir daha evine dönmedi. Uçar'ın ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip Can Hüseyin Uçar'ı aradı ancak bulamadı.

Cansız bedeni bulundu

Sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'ndeki sulama kanalında bir çocuğun hareketsiz yüzdüğünü fark edenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, çocuğun cansız bedenini kanaldan çıkarttı. Yapılan incelemede cesedin Can Hüseyin Uçar'a ait olduğu tespit edildi.

Uçar'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri Can Hüseyin Uçar'ın cansız bedeninde herhangi bir darp izine rastlamadı. - ADANA