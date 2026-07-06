NATO'dan Türkiye'ye Vurgulayan Destek

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, güçlü ve stratejik bir müttefik olarak nitelendirdiği Türkiye'nin, savunma sanayisi, askeri kapasitesi ve jeopolitik konumuyla İttifak için merkezi bir rol üstlendiğini söyledi.

Cavo Dragone, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Brüksel'deki Karargah'ta AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bu görevi Ocak 2025'te üstlenen Cavo Dragone, ilk izlenimlerinin NATO'nun geldiği noktada "güçlü ve sağlıklı" bir ittifak olduğunu, 1,5 yılın ardından bu gözlemini teyit ettiğini dile getirdi.

Cavo Dragone, "Bugün şunu söyleyebilirim ki, artık ilerliyoruz. O dönemde uyanıyorduk şimdi ise ayaktayız ve yürüyoruz. Elbette isterseniz hızımızın seviyesini tartışabiliriz ancak doğru yönde ilerlediğimiz açık." dedi.

Tüm müttefiklerin tehditlerin farkında olduğunu, bu yüzden geçen yılki Lahey Zirvesi'nde daha fazla savunma yatırımı taahhüdünde bulunulduğunu belirten Cavo Dragone, "Şimdi bu taahhütlerin yanında, bunların hayata geçirilmesini de görmeyi umuyoruz. Bunun doğru bir duruş olduğunu düşünüyorum. Hedefe ulaştık mı? Hayır. Yapmamız gereken daha çok şey var ancak doğru yönde ilerlediğimize inanıyorum. NATO bugün daha güçlü ve daha kararlı. Günümüzün ihtiyaç duyduğu ittifak da budur." diye konuştu.

Cavo Dragone, İttifak açısından dönüşümlere şahit eden bir dönemde Askeri Komiteye başkanlık ederken, müttefikler arasında görüş ayrılıklarının süreçleri yavaşlatabildiğini ancak bunun avantajlarının dezavantajlarından çok daha fazla olduğunu söyledi.

Amiral, "İttifak 32 demokrasiden oluşuyor ve aralarında bazı görüş ayrılıklarının bulunması normal. Hatta bunların, uzlaşıya ulaşmak, konuşmak, tartışmak ve ortak bir noktada buluşmak açısından bir değer kattığını söyleyebilirim." değerlendirmesini yaptı.

Müttefiklerin de farklılıkların, birlikte plan yaparak karşılıklı güveni sağlamanın sunduğu avantajlara kıyasla çok daha küçük olduğunu gördüğünü vurgulayan Cavo Dragone, "Karşılıklı güven her geçen gün daha da güçleniyor. Uyum ise benim en önemli sorumluluğum. Bu, her gün özen göstermemiz ve güçlendirmemiz gereken bir unsur. Ancak bunda başarılı olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Cavo Dragone, askeri planlama açısından Ankara Zirvesi'nden beklentilerini şöyle özetledi:

"Askeri açıdan bakıldığında bizim için bildirilerden çok somut adımlar önem taşıyor. Bildirgeler basittir, bizim ihtiyaç duyduğumuz şey sahadaki somut etkiler ve sonuçlardır. Bu nedenle askeri açıdan en büyük beklentimiz verilen taahhütlerin yerine getirilmesidir. Lahey Zirvesi'nde verilen sözler vardı. Şimdi bunların hayata geçirilmesi gerekiyor. Elbette bir yıl içinde her şeyin tamamlanmasını beklemek gerçekçi olmaz. Ancak fikirlerin ve açıklamaların artık somut sonuçlara dönüştüğünü gösterecek gerçek adımlar atılması gerekiyor. Ukrayna'ya yönelik de daha güçlü bir taahhüt bekliyorum. Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu süre boyunca yanında olunacağı yönündeki kararlılığın sürmesini bekliyorum. Savunma sanayisinden de mevcut olumlu ivmenin korunması ve en iyi şekilde değerlendirilmesi yönünde bir taahhüt bekliyorum."

ABD'nin Avrupa'daki askeri katkılarını azaltmasına değinen Cavo Dragone, Avrupa'nın bu boşluğu doldurabileceğine inandığının altını çizdi.

Cavo Dragone, bunun zaten yapılması gereken bir ödev olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bana göre bu dengesizlik bir yıl önce de açıktı ve biz savunma duruşumuzu yeniden şekillendirmek için çalışıyoruz. NATO yapısına yapılan yatırımlar konusunda daha büyük bir taahhüt söz konusu. Elbette zaman gerektiren alanlar var, bunlar bir gecede gerçekleştirilemez ancak bunu başarabileceğimize inanıyorum."

Mevcut ivmenin sürdürülmesi gerektiğini söyleyen Cavo Dragone, "Yatırımlar konusunda önemli adımlar atıldı. Aynı zamanda kendi topraklarımızın savunmasının sorumluluğunu üstlenme konusunda da ilerleme sağlandı. İyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Ankara'nın da bu kararlılığı ülkeler nezdinde daha da güçlendireceğine inanıyorum." diye konuştu.

"Türkiye'nin diğer müttefik ülkelere örnek olacağını düşünüyorum"

Türkiye'nin NATO içerisindeki rolüyle ilgili düşünceleri sorulan Cavo Dragone, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye güçlü bir müttefik. İttifak'ın ikinci büyük ordusuna sahip ve elbette bu bir güç ancak bunun yanında coğrafi konumu da son derece önemli. Karadeniz, Akdeniz ve Orta Doğu'nun tam merkezinde yer alıyor. Hem coğrafi hem de askeri açıdan Türkiye zaten çok çok önemli bir görev üstleniyor. Yakın zamanda savunma sanayi tesislerini ziyaret ettim. Gerçekten etkileyiciydi. Beni çok etkilediğini söyleyebilirim.

Benim değerlendirmeme göre, Türkiye güçlü bir müttefik ve gelecekte daha da güçlü olacak. Ayrıca Türkiye'nin diğer müttefik ülkelere örnek olacağını düşünüyorum. Çünkü savunma sanayisine yatırım, üretim hızı ve teslim kabiliyeti açısından gerçekten en üst düzeyde bulunuyor. Coğrafi olarak Türkiye İttifak'ın sınır hattında yer alıyor olabilir ancak birçok önemli konuda İttifak'ın tam merkezinde bulunuyor. Türkiye'ye güveniyoruz ve onu müttefikimiz olarak görmekten memnuniyet duyuyoruz."

Cavo Dragone, Türkiye'nin güvenlik kaygılarının da müttefikler arasında güven temelinde ele alınması gerektiğine işaret ederek, "Birbirimize güvenmeye devam edebilirsek, bugün yaptığımız gibi, bunun tüm İttifak'ın temel anahtarı olduğunu düşünüyorum. '32' sadece bir sayı değil. Eğer bunun sunduğu imkanlardan gerçekten yararlanabilirsek, bundan çok daha fazlasını ifade ediyor." dedi.