ABD'yi yine kayırdılar! Tarihte böylesi görülmedi - Son Dakika
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ABD'yi yine kayırdılar! Tarihte böylesi görülmedi

ABD\'yi yine kayırdılar! Tarihte böylesi görülmedi
05.07.2026 21:05
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ABD'nin Bosna Hersek ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Balogun'un cezası kaldırıldı. Golcü oyuncu, Belçika maçında forma giyebilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD'li oyuncu Folarin Balogun'un bir maçlık men cezasını askıya alan FIFA'ya teşekkür etti.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda ABD, Bosna Hersek ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 2-0 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırmıştı. 

BALOGUN'UN GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART İPTAL

Zorlu müsabaka sırasında ABD'li oyuncu Folarin Balogun, Bosna Hersek forması giyen savunma oyuncusu Tarik Muharemoviç’e yaptığı sert müdahalenin ardından doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmış ve normal şartlarda bir maç men cezası almıştı.

FIFA CEZAYI KALDIRDI

Turnuvanın seyrini etkileyecek kritik bir karara imza atan FIFA, Balogun'un aldığı tek maçlık kırmızı kart cezasını erteleme kararı verdi. Bu özel karar doğrultusunda golcü futbolcu, ABD Milli Takımı'nın Belçika ile oynayacağı son 16 turu karşılaşmasında takımdaki yerini alabilecek.

TRUMP'TAN FIFA'YA TEŞEKKÜR

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen ABD'li futbolcu Folarin Balogun hakkında verilen erteleme kararı nedeniyle FIFA yönetimine teşekkür mesajı yayımladı. Alınan karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Trump, "FIFA'ya doğru olan adımı attıkları ve yapılan büyük bir haksızlığı tersine çevirdikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya Kupası ABD'yi yine kayırdılar! Tarihte böylesi görülmedi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Numin null Numin null:
    adamlar heryeri ele gecirmis 3 0 Yanıtla
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