AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, Beylikdüzü'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, Beylikdüzü'nde vatandaşlarla buluştu

AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, Beylikdüzü\'nde vatandaşlarla buluştu
05.07.2026 20:02
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AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Beylikdüzü’nde geniş kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştirdi. Gün boyu süren programda mahalle esnafını ziyaret eden, bir fabrikada işçileri dinleyen ve ev ziyaretleriyle ailelerle buluşan Karslı, yerel sorunları yerinde tespit etti. Siyasetin merkezine insanı aldıklarını belirten Karslı, "Masa başında vatandaşın hali anlaşılamaz. Doğru adımı atmanın yolu insanımızın mutfağından geçer. Rotamızı gönüllere göre çiziyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Beylikdüzü’nde gerçekleştirdiği geniş kapsamlı saha programında mahalle sakinleri, fabrika çalışanları ve yerel esnafla bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini doğrudan evlerinde ve iş yerlerinde dinleyen Karslı, siyasetin merkezine insanı ve toplumsal dayanışmayı alan bir çalışma yürüttü.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, parlamento çalışmalarının ardından seçim bölgesi olan İstanbul’da yoğun bir saha programı gerçekleştirdi. Beylikdüzü ilçesinde gün boyu süren ziyaretlerde Karslı; yeni açılan bir işletmeden üretim tesislerine, sokaktaki esnaftan mahalle sakinlerinin evlerine kadar toplumun farklı kesimleriyle doğrudan temas kurdu. Saha siyasetinin insan odaklı yönünü öne çıkaran bu program, mahalle ölçeğindeki sorunların yerinde tespiti ve vatandaşların beklentilerinin ilk elden dinlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, Beylikdüzü'nde vatandaşlarla buluştu

ESNAFA SÜRPRİZ ZİYARET

Milletvekili Şengül Karslı’nın Beylikdüzü mesaisi, ilçede yeni hizmete giren bir restoranın açılış programıyla başladı. Açılış kurdelesini mahalle sakinleri ve işletme sahipleriyle birlikte kesen Karslı, yeni müessesenin bölgedeki sosyal hayata ve canlanmaya katkı sunmasını temenni etti. Törenin ardından çevredeki diğer esnafı da ziyaret eden İstanbul Milletvekili, cadde üzerindeki dükkanlara tek tek uğrayarak hayırlı işler dileklerini iletti.

AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, Beylikdüzü'nde vatandaşlarla buluştu

Tezgâh arkasındaki esnafla ve alışveriş yapan vatandaşlarla ayaküstü sohbet eden Karslı, mahallenin günlük yaşamı ve yerel ticaretin durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu. Siyasetin dilinin her şeyden önce samimiyet içermesi gerektiğini ifade eden Karslı, ziyaret sırasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bir mahallenin huzuru ve neşesi, sabah dükkanının kepengini sevgiyle açan esnafımızın güler yüzünde gizlidir. Bizim görevimiz, o güler yüzün ve samimi bağların korunmasını sağlamaktır.”

KADIN İŞÇİLERİN SESİ MECLİSE TAŞINIYOR

Programının ikinci bölümünde endüstriyel üretime emek veren çalışanları odak noktasına alan Karslı, bölgede faaliyet gösteren bir çorap fabrikasını ziyaret etti. Tesisin üretim alanlarını gezerek çalışanlara kolaylıklar dileyen Milletvekili, fabrika ziyareti kapsamında özellikle kadın emeğinin yoğun olduğu bölümleri yakından inceledi.

AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, Beylikdüzü'nde vatandaşlarla buluştu

İşçilerle bir araya gelen Şengül Karslı, çalışanların günlük yaşam beklentilerini, çocuklarının eğitim süreçlerini ve çalışma ortamına dair dile getirdikleri istekleri dinledi. Üretim ve istihdam süreçlerinin toplumsal refahın temeli olduğunu belirtilen Karslı, işçilerle yaptığı sohbette şu ifadeleri kullandı:

“Alın teriyle çalışan, üreten ve bu ülkeye değer katan her bir emekçimizin sesi bizim için çok kıymetlidir. Fabrikadaki çalışma hayatının kalitesini artırmak, ailelerimizin de huzurunu artırmak demektir.”

AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, Beylikdüzü'nde vatandaşlarla buluştu

"SİYASETİN ASIL GÜCÜ VATANDAŞA YAKIN OLMAKTAN GEÇİYOR" 

Fabrika temaslarının ardından programını doğrudan hanelere taşıyan Karslı, Beylikdüzü’ndeki ailelerin evlerine konuk oldu. Klasik protokolden uzak, sıcak bir aile ortamında gerçekleşen vatandaş buluşması kapsamında ev hanımları, gençler ve yaşlılarla bir araya gelindi. Ziyaret edilen evlerde çocukların eğitim imkanları, mahalledeki altyapı ve çevre düzenlemeleri, sosyal hizmetlere erişim gibi doğrudan günlük hayatı kolaylaştıracak konular samimi bir dille konuşuldu.

AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, Beylikdüzü'nde vatandaşlarla buluştu

Vatandaşların evlerinde sunduğu sıcak çay eşliğinde iletilen yerel talepleri tek tek not alan AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, sorunların çözümü için ilgili kurumlar nezdinde takipçi olacağını belirtti. Siyasetin asıl gücünün vatandaşa yakın olmaktan geçtiğini vurgulayan Karslı, hane ziyaretlerinin ardından saha programını şu sözlerle özetledi:

“Masa başında ya da uzaktan bakarak vatandaşın halini tam olarak anlayamazsınız. Doğru çözümü bulmanın, doğru adımı atmanın yolu vatandaşımızın oturma odasından, mutfağından geçer. Biz rotamızı her zaman insanımızın gönlüne göre çiziyoruz.”

Gün boyu süren Beylikdüzü saha programı, mahalle ölçeğindeki toplumsal taleplerin yerinde tespiti ve çözüme kavuşturulması amacıyla hazırlanan çalışma raporunun ardından sona erdi.

AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, Beylikdüzü'nde vatandaşlarla buluştu
AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, Beylikdüzü'nde vatandaşlarla buluştu
AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, Beylikdüzü'nde vatandaşlarla buluştu
AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, Beylikdüzü'nde vatandaşlarla buluştu
AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, Beylikdüzü'nde vatandaşlarla buluştu

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Son Dakika AK Parti AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, Beylikdüzü'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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