5 ilde dev operasyon! 200 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi - Son Dakika
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5 ilde dev operasyon! 200 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

5 ilde dev operasyon! 200 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi
06.07.2026 12:31
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İzmir merkezli 5 ilde, kameraların bulunmadığı kör noktalarda sahte trafik kazaları düzenleyerek sigorta şirketlerini yaklaşık 200 milyon TL dolandıran suç örgütüne yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Aralarında örgüt yöneticisi konumunda bir avukatın da bulunduğu şebekeye yönelik baskınlarda 48 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarına yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmanın detayları belli oldu. Soruşturma dosyasına giren MASAK raporları, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verileri ve hasar dosyalarının incelenmesiyle akılalmaz bir dolandırıcılık sistemi deşifre edildi.

KAMERALARIN OLMADIĞI 'KÖR NOKTALARI' SEÇMİŞLER

Yapılan incelemelere göre şebekenin vurgun yöntemi şu adımlardan oluştu:

Kamera bulunmayan bölgeler özel olarak seçilerek araçlar önceden kaza yapmış gibi konumlandırıldı. Araçların bu pozisyonlarda fotoğrafları çekilerek kendi aralarında sahte kaza tutanakları düzenlendi. Kazaya karışmış gibi gösterilen araçlar hızla anlaşmalı tamirhanelere çekilerek tamirat işlemleri yapıldı ve sigorta şirketlerine hasar dosyaları üzerinden başvuruldu.

Bu hızlı süreçle sigorta şirketlerinin eksper incelemesi yapma imkânı kasıtlı olarak ortadan kaldırıldı. Ödeme alınamaması durumunda ise şebeke, bazı dosyaları tahkim, mahkeme ve icra süreçlerine taşıyarak parayı hukuki yollardan zorla tahsil etmeye çalıştı.

AVUKATLI VURGUN: 200 MİLYON TL HAKSIZ KAZANÇ

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller ışığında, örgütün liderliğini Eyüp Gürgür'ün, yöneticiliklerini ise Çağdaş İralgil ve avukat Arda Akıncı'nın yaptığı belirlendi. Şebekenin kurgu kazalar ve sahte hasar dosyaları üzerinden bugüne kadar yaklaşık 200 milyon TL haksız kazanç elde ederek sigorta şirketlerini zarara uğrattığı tespit edildi.

MASAK hesap hareketleri incelemelerinde, soruşturma kapsamında adı geçen 17 avukattan biri olan Arda Akıncı’nın bizzat örgüt adına hareket ettiği ve yönetici konumunda olduğu değerlendirildi. Diğer avukatların ise örgütle doğrudan bir para trafiğine rastlanmadığından dosyada sadece "bilgi sahibi" sıfatıyla yer aldıkları anlaşıldı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASILDI: 48 GÖZALTI

Dosya kapsamında toplam 240 şüpheli tespit edilirken, bunlardan suç şüphesi kesinleşen 62'si hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün (06/07/2026) sabah saatlerinde İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Ağrı ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 48 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda maddi hasarlı kaza tutanağı, sigorta poliçesi, vekâletname, kasko evrakı, farklı şahıslara ait kimlik belgeleri, temlikname ve ibraname ele geçirildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA ADI GEÇEN ŞÜPHELİLER VE ROLLERİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgilendirme notunda yer alan ve haklarında işlem yapılan şüphelilerin örgüt içindeki hiyerarşik dağılımı şu şekilde açıklandı:

Örgüt lideri: Eyüp Gürgür

Örgüt yöneticileri: Çağdaş İralgil, Arda Akıncı

Örgüt üyeleri: Okan Çolak, Cüneyt Balcı, Nejdet Ün, Orhan Mete, Rıfkı Hayla, Hüsnü Caner, Hamza Bayhan, Mehmet Can Erçakmak, Serkan Gülecek, Tarık Hayla, Bülent Kadaifçioğlu, Emel Gürgür, Barış Altın, Naile Arslan, Görkem Ün, Oya İralgil, Zarema Balcı, Serkan Orakçı, Ersin Demir, Gülizar Orakçı, Halil Akagündüz, Gültekin Yılmaz, Halis Gül, Hasan Bekmezci, Gökhan Taşer, Mensure İşçimen, Muhammet Can Öklü, Sergen Kuruca, Buse Tanerler, Emre Yelen, Okan Şahin.

Örgüte yardım edenler: Hayriye Caner, Faik Mankır, Servet Balcı, Fevzi Özbek, Sami Özel, Doğan Yelal, Gülfiye Taş, Sultan Okan, Mustafa Doğan Akdaş, Veli Alemdar, Sıdıka Pehlivanlar, Faris Arat, Serkan Çakır, Serkan Dindar, Tuncer Yılmaz, Yüksel Hayla, Cem Taş, Deniz Çolak, Aytaç Kurtuluş, Mustafa Çevik, Onur Üstem, Sadullah Pektezcanlı, Rukiye Özdemir, Enes Patoğlu, Gökhan Toker, Oktay Arslan, Ece Aksoy, Emin Nebioğlu.

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Son Dakika Gündem 5 ilde dev operasyon! 200 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi - Son Dakika

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