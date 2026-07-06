Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası ertelendi - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası ertelendi

Ekrem İmamoğlu\'nun yargılandığı diploma davası ertelendi
06.07.2026 12:50
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Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava, 25 Aralık'a ertelendi.

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 5. duruşması gerçekleşti.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, başka suçtan tutuklu İmamoğlu ve avukatları katıldı. Duruşmada, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, bazı milletvekilleri, CHP'nin bazı yöneticileri, yabancı ülkelerden temsilciler ve çok sayıda izleyici yer aldı.

İZLEYİCİLER AYAKTA ALKIŞLADI

Jandarma tarafından salona getirilen İmamoğlu izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Hakim, diplomaya ilişkin 5. İdare Mahkemesi'nin kararının dosyaya geldiğini belirterek, söz konusu kararın kesinleşmesinin beklenmesine hükmedildiğini kaydetti. 

"20'NİN ÜZERİNDE DAVAYA MUHATABIM"

Duruşmada, Ekrem İmamoğlu'nun savunması alındı. Kendisine yönelik açılan davaların bir bütün olarak ele alınması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, "Hepsine birden ‘İmamoğlu davaları’ da denebilir, ‘demokrasi mücadelesi davaları’ da denebilir. 1,5 yılda icat edilen, hatta uydurulan 20, belki 20'nin üzeri davaya muhatabım. Sadece ceza davası şeklinde tariflenen davalarım 15 adet oldu" diyerek hukuk sisteminin siyasi bir araç olarak kullanıldığını vurguladı.

İmamoğlu'nun savunmasını tamamlamasının ardından mahkeme bakanı davayı 25 Aralık'a ertelendi.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası ertelendi - Son Dakika

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