Şanlıurfa\'da İran Uyruklu Adamın Cesedi Bulundu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde boş arazide battaniyeye sarılı halde bulunan cesedin İran uyruklu 52 yaşındaki Omid Lotfipour'a ait olduğu belirlendi. Polis, olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Eyyübiye ilçesi Akabe Mahallesi'nde çevre yolu yakınındaki boş arazide meydana geldi. Bağ evlerine gitmek üzere bölgeden geçen vatandaşlar, battaniyeye sarılı halde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda hayatını kaybeden kişinin İran uyruklu 52 yaşındaki Omid Lotfipour olduğu tespit edildi. Lotfipour'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CİNAYET BÜROSU HAREKETE GEÇTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, bölgedeki vatandaşların da bilgisine başvuruyor. Polis, Omid Lotfipour'un son görüştüğü kişiler, bölgeye nasıl geldiği ve ölümünün şüpheli olup olmadığına ilişkin çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor.