Uzun yıllar Süper Lig'de görev yapan eski hakem Ali Palabıyık, yeşil sahalara bu kez de idari bir rolle geri dönüyor.
Hakemlik kariyerini noktaladıktan sonra bir süre ekranlarda spor yorumculuğu yapan 44 yaşındaki eski hakem, bu kez yönetim kademesinde görev alacak.
TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaragücü, Ali Palabıyık'ı altyapı koordinatörlüğü görevine getirdi. Uzun yıllar üst düzey maçlarda düdük çalan Ali Palabıyık’ın, başkent temsilcisindeki yeni mesaisinde kulübün altyapı yapılanmasını organize etmesi, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve gelişim süreçlerinin takibinde aktif olarak rol oynaması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Eski hakem Ali Palabıyık, Ankaragücü'ne imza attı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?