Beşiktaş'ta sağanakta can pazarı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta sağanakta can pazarı

04.07.2026 13:10
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İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle bazı bölgelerde caddeler su içinde kaldı. Ara sokaklarda bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken Beşiktaş'ta sulara kapılmak üzere olan kadını vatandaşlar kurtardı.

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan uyarıların ardından, İstanbul'da sıcaklıklar 27 derece seviyelerine gerilerken, birçok ilçede sağanak yağış etkili oldu. Meteorolojik verilere göre, yağışın akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde farklı bölgelerde yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ, PAZAR ESNAFI ZOR ANLAR YAŞADI

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde caddede kanalizasyon borusu patladı. Cadde su içinde kaldı. Sultangazi, Esenler'de bazı sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kağıthane'de semt pazarında cadde göle döndü. Esnaf zor anlar yaşadı.

ZİNCİRLİKUYU ALT GEÇİDİ SU BASTI

Yağış nedeniyle Zincirlikuyu'da Nispetiye Caddesine giden yolda mezarlığın önündeki alt geçit su içinde kaldı. Araçlar yolda mahsur kaldı. Ekipler, su tahliye işlemi yapıyor.

ŞİŞLİ'DE AĞAÇ ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Şişli Dolapdere'de sağanak yağışında etkisiyle 2 ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. Olay yerine irfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken 2 araçta hasar oluştu.

ÇIRAĞAN CADDESİ GÖLE DÖNDÜ

Şiddetli yağış nedeniyle Çırağan Caddesi adeta göle dönerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede trafik zaman zaman yavaşlarken, bazı noktalarda araç kuyrukları oluştu.

BEŞİKTAŞ'TA CAN PAZARI

Yağış Beşiktaş'ta da ayatı olumsuz etkiledi. Ihlamurdere Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, sel sularına kapılmak üzereyken çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde son anda kurtarıldı. 

Beşiktaş’ta sağanak yağışın etkisiyle cadde üzerinde oluşan yoğun su akışı nedeniyle zor anlar yaşayan kadın, çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle güvenli bölgeye alındı. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sağanak yağış nedeniyle bölgede kurulan pazar yerinde de esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tezgahlarını korumaya çalışan esnaf ile alışveriş yapan vatandaşlar yağıştan olumsuz etkilendi.

Öte yandan, sağanak yağış nedeniyle cadde üzerinde giriş katta bulunan ev ve iş yerlerini su bastığı görüldü. 

İstanbul, Beşiktaş, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Beşiktaş'ta sağanakta can pazarı - Son Dakika

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