Takımdan mı gönderildiler? Fenerbahçe'den 8 oyuncusu için açıklama

Süper Lig devi Fenerbahçe, Avusturya kampı öncesinde gazetelerde yer alan kamp kadrosu haberlerine ilişkin resmi bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe, profesyonel futbol A takımının Avusturya kamp kadrosuna ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde paylaşılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Sarı-lacivertliler, kamp kadrosunda; İrfan Can Eğribayat, Ognjen Mimovic, Omar Fayed, Yiğit Fidan, Bartuğ Elmaz, Emre Demir, Adem Yeşilyurt ve Anthony Musaba'nın da yer alacağını duyurdu.
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