Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı - Son Dakika
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Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
05.07.2026 07:42
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Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, yıllar içinde oluşturduğu kişisel kitap koleksiyonunu İstanbul'da hizmete açılan Sükunet Kütüphanesi'ne bağışladı. Abdülmecid Efendi Korusu'nda bulunan ve yaklaşık 10 bin esere ev sahipliği yapan kütüphane, rezervasyon sistemiyle ziyaretçi kabul edecek. Koleksiyonda nadir kitaplar, ansiklopediler ve farklı alanlarda araştırma kaynakları yer alıyor.

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç, uzun yıllar boyunca bir araya getirdiği kişisel kitap koleksiyonunu kamu yararına kullanıma sundu. Değerli eserlerden oluşan koleksiyon, İstanbul'da kapılarını açan Sükunet Kütüphanesi'nin raflarındaki yerini aldı.

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR OKUMA ORTAMI

Abdülmecid Efendi Korusu'nda, gölet kıyısında hizmet veren Sükunet Kütüphanesi, ziyaretçilerine şehir yaşamının yoğunluğundan uzak, sakin bir çalışma ve okuma ortamı sunuyor. Yaklaşık 10 bin eserin bulunduğu kütüphanede, Rahmi Koç'un bağışladığı ulusal ve uluslararası ansiklopediler ile nadir kitaplar koleksiyonun en dikkat çeken bölümünü oluşturuyor.

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı

NADİR ESERLER ARAŞTIRMACILARLA BULUŞUYOR

Kütüphane koleksiyonunda arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık ve mühendislik gibi farklı alanlara ilişkin çok sayıda kaynak yer alıyor. Süreli yayınlar ve nadir eserlerin de bulunduğu arşive, Rahmi Koç'un yanı sıra Caroline Koç, Özgen Acar ve Tezcan Yaramancı da kitap bağışlarıyla katkı sağladı.

GİRİŞLER REZERVASYONLA YAPILACAK

Sessiz ve verimli bir çalışma ortamının korunması amacıyla Sükunet Kütüphanesi ziyaretçilerini rezervasyon sistemiyle kabul edecek. Kütüphane, hem akademik araştırma yapmak isteyenlere hem de doğayla iç içe kitap okumayı tercih edenlere hizmet verecek.

Rahmi Koç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı - Son Dakika

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