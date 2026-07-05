Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç, uzun yıllar boyunca bir araya getirdiği kişisel kitap koleksiyonunu kamu yararına kullanıma sundu. Değerli eserlerden oluşan koleksiyon, İstanbul'da kapılarını açan Sükunet Kütüphanesi'nin raflarındaki yerini aldı.

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR OKUMA ORTAMI

Abdülmecid Efendi Korusu'nda, gölet kıyısında hizmet veren Sükunet Kütüphanesi, ziyaretçilerine şehir yaşamının yoğunluğundan uzak, sakin bir çalışma ve okuma ortamı sunuyor. Yaklaşık 10 bin eserin bulunduğu kütüphanede, Rahmi Koç'un bağışladığı ulusal ve uluslararası ansiklopediler ile nadir kitaplar koleksiyonun en dikkat çeken bölümünü oluşturuyor.

NADİR ESERLER ARAŞTIRMACILARLA BULUŞUYOR

Kütüphane koleksiyonunda arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık ve mühendislik gibi farklı alanlara ilişkin çok sayıda kaynak yer alıyor. Süreli yayınlar ve nadir eserlerin de bulunduğu arşive, Rahmi Koç'un yanı sıra Caroline Koç, Özgen Acar ve Tezcan Yaramancı da kitap bağışlarıyla katkı sağladı.

GİRİŞLER REZERVASYONLA YAPILACAK

Sessiz ve verimli bir çalışma ortamının korunması amacıyla Sükunet Kütüphanesi ziyaretçilerini rezervasyon sistemiyle kabul edecek. Kütüphane, hem akademik araştırma yapmak isteyenlere hem de doğayla iç içe kitap okumayı tercih edenlere hizmet verecek.