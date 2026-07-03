Andre Onana, Trabzonspor'a geri döndü

Süper Lig devi Trabzonspor'da geleceği merakla beklenen Andre Onana ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, geride bıraktığımız sezon kadrosunda bulundurduğu Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Andre Onana’nın, 2026-2027 futbol sezonu için Kulübümüze bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.
Kamerunlu başarılı kaleci Onana, geçen sezon Trabzonspor'da tüm kulvarlarda 34 maça çıktı ve 42 gol yedi. Deneyimli eldiven, 6 karşılaşmada kalesini kapattı.
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