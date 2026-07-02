Manchester City, Elliot Anderson'ı rekor bonservisle kadrosuna kattı - Son Dakika
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Manchester City, Elliot Anderson'ı rekor bonservisle kadrosuna kattı

Manchester City, Elliot Anderson\'ı rekor bonservisle kadrosuna kattı
02.07.2026 21:57
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Nottingham Forest forması giyen İngiliz orta saha oyuncusu Elliot Anderson'u 116 milyon sterlin (136 milyon euro) karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Bu rakam, bir İngiliz futbolcunun bonservisi için ödenen en yüksek meblağ oldu.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Nottingham Forest'tan orta saha oyuncusu Elliot Anderson'ı rekor bonservis bedeliyle kadrosuna dahil etti.

ELLIOT ANDERSON SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşme süresiyle ilgili bilgi verilmezken, "23 yaşındaki Anderson, şu anda İngiltere ile FIFA Dünya Kupası'nda mücadele ediyor ve Kansas'ta sağlık kontrolünden geçti. Transferin detayları, İngiltere'ye döndükten sonra kesinleşecek." ifadeleri kullanıldı.

BONSERVİSİ TARİHE GEÇTİ

İngiliz basınına göre; Manchester City, Anderson transferi için Nottingham Forest'a 116 milyon sterlin (136 milyon euro) ödedi. Bu rakam, bir İngiliz futbolcunun bonservisi için ödenen en yüksek meblağ olarak kayıtlara geçti.

REKOR BELLINGHAM'A AİTTİ

Daha önceki rekor Jude Bellingham'a aitti. Jude Bellingham, 2023'te Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e 115 milyon sterline transfer olmuştu.

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Son Dakika Spor Manchester City, Elliot Anderson'ı rekor bonservisle kadrosuna kattı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mehmet karatas mehmet karatas:
    Bu adamlar finans kirliliğini temizliyor. Bu adamlar bu paraları yapmaz. 0 0 Yanıtla
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