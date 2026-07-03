Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

03.07.2026 16:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve hayvancılık sektöründe üretimi artıracak yeni destek paketini duyurdu. Alınan kararlara göre; kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi limiti 5 milyon liraya yükseltilirken, hayvancılık kredilerindeki üst limitler artırıldı ve atıl durumdaki büyükbaş işletmelerinin yeniden üretime kazandırılacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Tarım Ekosistemi Buluşması Programı'nda konuştu. Erdoğan "Tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz." diyerek peş peşe müjdeleri sıraladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"TOPRAK İÇİN ANA TABİRİNİ KULLANMAMIZ LAF OLSUN DİYE DEĞİLDİR"

Sevgili çiftçi kardeşlerim Ziraat Bankamızın kıymetli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tarımın en büyük destekçisi Ziraat Bankamızı canı gönülden tebrik ediyorum.

Medeniyet kodlarımızda nimete nankörlük etmek ayıpların en büyüğüdür. Toprağı koruyan tarım binlerce yıllık tecrübemizdir.

Toprak için ana tabirini kullanmamız laf olsun diye değildir. Ne ekersen onu biçersin sözü hafızamıza boşuna kazılmamıştır.

Tarım hem insan için hem de insanlığın geleceği için önemlidir. Hayatidir yeri doldurulamaz. Pek çok özelliği yanında bir nimet medeniyeti olan Türk varislerin başında değerli çiftçilerimiz vardır. Soframızda çiftçinin emeği var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

İKLİM KRİZİ, AFETLER VE REKOR HASAT BEKLENTİSİ

Tabiat nankörlük etmez, kendine nankörlük edeni de affetmez. Küresel düzeyde karşılaştığımız iklim krizi ve afetler nankörlük sonucu oluyor. Tarım alanları ve temiz su yataklarının yerleşime açılmasının, zararlı kimyasallarla ekolojik sistemin bozulmasının ceremesini çekiyoruz..

Son yıllarda kuraklık yaşadık. Taşkınlarla karşılaştık. Tarım ile birlikte çevreye de zarar veren afetlerle karşılaştık. Zirai dondan etkilen üreticilerimize 47 milyar lira ödeme yaptık. Barajlarımız göllerimiz su kaynaklarımız doluyor. Nehirlerimiz derelerimiz tam da özlediğimiz şekilde gürül gürül akıyor.

Hasatlar yapıldıkça rekolte açısından çiftçimizin yüzü de gülmeye başladı. Arpada, buğdayda ve inşallah pek çok mahsulde bu yıl rekor bekliyoruz.

TARIMA 930 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Tohumda dünyada ilk 10 arasındayız. Haziran ihraç rakamlarımız açıklandı. Hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz. Tarım alanında çok daha iyi yerlere geleceğiz. Hedeflerimize doğru inşallah kararlılıkla yürüyeceğiz. 42 ilimizde açacağımız 61 organize tarım bölgesi ile tarım alanında çok daha iyi yerlere geleceğiz. Geçen yıl sektöre verdiğimiz destek 706 milyar lirayı buldu. 2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam ise 930 milyar lira.

Birileri gibi şov yapmıyoruz sadece iş yapıyoruz. Çiftçi ile bütünleşmek kafaya kasket takmak değildir. Tarıma destek olmak, muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda 'Her çiftçiye bedava traktör' sözü verip sonra 'Biz onu reklam olsun diye yaptık' demek değildir.

"ARTIK DAĞLARDA TERÖR YOK TURİZM VAR"

Terör sorunun çözmek istiyoruz. Türkiye'yi şaha kaldırmanın gayreti içindeyiz. Terör meselesi tamamen çözüldüğünde milletimiz en büyük hasattı tarım ve hayvancılıkta yapacak. Dağlarımız daha bir şekillenecek nehirlerimiz daha bir coşkun akacak. Bu coşkuyu 81 ilimizin tamamı hissedecek. Artık dağlarda terör yok turizm var.

ERDOĞAN PEŞ PEŞE MÜJDELERİ SIRALADI

Tarım sektörümüzü sevindirecek haberlerimize geliyorum; Tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredilerinde 2 yıl ana para ödemesiz 20 yıla kadar vade ile öz kaynak aramadan çok daha güçlü finansman kaynağı sunacağız.

Atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız.

Küçükbaş hayvancılıkta 2 milyon büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz.

Çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Gökhan İlgaz Gökhan İlgaz:
    Geçenyıl ziraate gittim.çifçi kredisinin faizi fabrikada bekçinin çekeceği krediden daha yüksekti. 0 0 Yanıtla
  • ali azez ali azez:
    ya esnaf 0 0 Yanıtla
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